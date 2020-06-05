«الذيد» يبحث مع مجلس الشارقة آليات عودة النشاط الرياضي

المصدر: الذيد ■الإمارات اليوم

بحث نادي الذيد خلال استقباله وفد مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة آلية الاستعداد لعودة النشاط الرياضي بإمارة الشارقة، والتزام النادي كجزء من المنظومة الرياضية في فتح أبوابه لاستئناف العمل في ملاعبه وصالاته، واستقبال الجماهير واللاعبين.

وقال النادي في بيان أمس: «تناول الاجتماع آلية تحقيق مبدأ التباعد واتباع التوجيهات الصادرة في عقد الاجتماعات المشتركة والتنسيق المشترك، وناقش اللوائح الصادرة بشأن ضمان السلامة العامة لكل مرتادي النادي من موظفين ولاعبين وجماهير».

حضر الاجتماع من مجلس الشارقة الرياضي كل من: رئيس الوفد سعيد العاجل، وبخيت القرص ومحمد حجازي، ومن نادي الذيد المدير التنفيذي الدكتور حمود خلف، والمدير الإداري بنادي الذيد سالم الجاري، وسكرتير النادي الدكتور زكي يحيى، وعدد من الموظفين.

وأوضح نادي الذيد: «ناقش النادي مع المجلس تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة العمل اليومي مع رصد الحالات والتنسيق مع الجهات المعنية، ومناقشة عودة الأنشطة بشكل تدريجي للوصول إلى رؤية مجلس الشارقة الرياضي في عودة كل الرياضات إلى مساراتها وطبيعتها».

وأكد المجتمعون مواصلة نادي الذيد برنامجه في موضوع التعقيم والتطهير بشكل مستمر، والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للمرافق والحافلات.

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