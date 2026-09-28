«الشارقة للاستثمار» يناقش تدفقات رأس المال الذكي ومرونة سلاسل الإمداد

تنطلق في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في الشارقة، يومي 14 و15 أكتوبر المقبل، فعاليات «منتدى الشارقة للاستثمار»، الذي يُقام تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، في ما يُشكل محور «تدفقات رأس المال الذكي ومرونة سلاسل الإمداد»، أحد محاوره الاستراتيجية الأربعة.

وأشار بيان صحافي أصدره المنتدى أمس، إلى جلسة «رأسمال بلا حدود: إلى أين تتجه الأموال الذكية؟» التي تبحث اتجاهات رأس المال، وآليات تمويل النمو والتوسع عبر الأسواق، إضافة إلى جلسة «سلاسل الإمداد في مواجهة التحولات العالمية: نحو اقتصادات أكثر مرونة واستدامة»، التي تناقش دور النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية في تعزيز مرونة الاقتصادات.

ولفت البيان إلى أن إمارة الشارقة تقدم ضمن منظومة وطنية، نموذجاً عملياً للمرونة الاستثمارية، مستفيدة من موقعها على ساحلين، وتعدد موانئها، وامتلاكها مطاراً دولياً وشبكة طرق متطورة، بما يوفر للشركات منظومة مترابطة من خيارات النقل والوصول إلى الأسواق.

وبحسب البيان، يتجلى هذا التكامل في تعامل مطار الشارقة مع 204 آلاف و323 طناً من الشحن الجوي خلال عام 2025، وارتباطه بأكثر من 100 وجهة دولية، فيما ارتفع حجم الشحن البحري ـ الجوي عبر المطار إلى 16 ألفاً و770 طناً في 2025 مقارنة بـ14 ألفاً و35 طناً في 2024، وهو مؤشر عملي على قدرة الإمارة على تحويل تعدد وسائل النقل إلى منظومة تشغيلية متكاملة.

وتتعزز هذه القيمة بميناء خورفكان الذي يعمل بطاقة حالية تبلغ 3.5 ملايين حاوية نمطية سنوياً، مع خطط لتجاوز 10 ملايين حاوية، مدعوماً بممر الذيد متعدد الوسائط الممتد على مساحة 150 هكتاراً وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من الميناء. وصُمم الممر بطاقة مخططة تبلغ 1.5 مليون حاوية، مع إمكانية ارتباطه مستقبلاً بشبكة قطارات الاتحاد، بما يتيح انتقال البضائع من البحر إلى الطرق ثم السكك الحديدية ضمن سلسلة نقل مترابطة.

وتتوسّع هذه الشبكة عبر منطقتي الذيد والصجعة اللوجستيتين بطاقة مشتركة تبلغ 2.3 مليون حاوية، ومساحة تبلغ 1.5 مليون متر مربع للمرحلة الأولى في الذيد، إلى جانب الممر اللوجستي المتكامل مع سلطنة عُمان الذي أُطلق في مايو 2026 ليربط الشارقة بموانئ صحار والدقم وصلالة. ويمنح هذا الامتداد الشركات نطاقاً أوسع من المسارات البرية والبحرية للوصول إلى أسواق المنطقة وربط عملياتها بشبكات التجارة الدولية.