بتوجيهات حاكم الشارقة.. افتتاح جسر مدخل مدينة الذيد

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتحت صباح اليوم هيئة تنفيذ المبادرات "مبادرة" وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة، جسر مدخل مدينة الذيد بطول 320 متراً، في خطوة تمثل إنجاز المرحلة الأولى ضمن مخطط مشروع بحيرة وجسر الذيد، الذي يُعد أحد أبرز المشاريع التطويرية والجمالية الحيوية في المنطقة الوسطى.

مخطط تنموي متكامل

وأكد الدكتور المهندس صلاح بن بطي المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات "مبادرة"، أن "المشروع يجسد رؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، في تنفيذ مشاريع تنموية متكاملة تجمع بين كفاءة البنية التحتية والاستدامة البيئية والجمال العمراني، مشيراً إلى أن الجسر يشكل إضافة استراتيجية لشبكة الطرق في المدينة، ويسهم في تنظيم الحركة المرورية وتسهيل الوصول إلى المناطق المجاورة ومرافق البحيرة أسفل الجسر بعد انتهاء الأعمال الإنشائية فيها".

جسر مدخل مدينة الذيد

وأوضح أن الجسر الجديد، الذي يمتد بطول 320 متراً وعرض 50 متراً فوق البحيرة، يشكل معلماً معمارياً وحضرياً بارزاً عند مدخل مدينة الذيد، فيما يبلغ طول الطريق المؤدي إليه نحو 2,300 متراً، بما يعزز سهولة الوصول إلى المشروع ويربطه بشبكة الطرق المحيطة، مشيراً إلى أن تصميم الجسر يحقق تكاملاً مع مشروع البحيرة والمرافق المحيطة بها، بما يسهم في تطوير المدخل الرئيسي للمدينة وتعزيز جاذبيتها السياحية والترفيهية، لافتاً إلى أن أبرز التغييرات مقارنة بالجسر السابق تتمثل في إعادة تصميمه بما يتيح إنشاء البحيرة أسفله، وزيادة عدد الحارات المرورية إلى ثماني حارات، الأمر الذي يعزز الطاقة الاستيعابية للطريق ويرفع كفاءة وانسيابية الحركة المرورية.

وأوضح أن جسر الذيد الجديد صُمم بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 6,000 مركبة في الساعة، بما يعزز قدرته على استيعاب الحركة المتوقعة ويرفع كفاءة التنقل في الاتجاهين، مشيراً إلى أن المشروع يراعي مختلف متطلبات الحركة المرورية، بما في ذلك مرور الشاحنات والمركبات ذات الأوزان الثقيلة، وفقاً للأحمال والاشتراطات الهندسية المعتمدة، إضافة إلى تضمين الجسر منحدراً مخصصاً للشاحنات المؤدية إلى بوابة التعرفة المرورية بطول 280 متراً، وآخر للشاحنات المتجهة إلى مدينة الشارقة بطول 160 متراً، إلى جانب معابر أسفل الجسر بإجمالي أطوال تبلغ 108 أمتار، تسهل التنقل بين المناطق المجاورة، ومنها جبل عمر والطيبة وتل الزعفران.

وأضاف أن التصميم يضم ممراً للمشاة بعرض 5 أمتار، و 8 شرفات توفر إطلالات بانورامية على البحيرة ومدينة الذيد، بما يعزز تجربة الزوار ويتيح لهم الاستمتاع بالمشهد الحضري والطبيعي للمنطقة، كما يتضمن المشروع 4 مصاعد و4 سلالم للطوارئ، لتسهيل الوصول إلى الجسر ومرافق البحيرة، وتوفير بيئة آمنة وميسرة لمختلف فئات المجتمع، بمن فيهم كبار السن وأصحاب الهمم، وذلك ضمن المرافق التي يجري تنفيذها في إطار المشروع.

بحيرة مدينة الذيد

وأشار إلى أنه جارٍ العمل بوتيرة متسارعة على تنفيذ بحيرة الذيد أسفل الجسر، ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الثالث من عام 2027، وتبلغ مساحتها نحو 460 ألف متر مربع، وتمتد بطول 2,300 متراً وعرض 200 متراً، وبعمق 3 أمتار، وتبلغ المسافة بين أعمدة الجسر 40 متراً (بحسب المواصفات العالمية لسباقات التجديف الأولمبية)، فيما يبلغ طول الطريق حول البحيرة 5.4 كيلومترات، مبيناً أنه من المتوقع أن تستوعب البحيرة، عند اكتمال أعمالها الإنشائية، نحو 400 مليون غالون من المياه، لتشكل مخزوناً مائياً استراتيجياً يسهم في تغذية المياه الجوفية وتلطيف الأجواء، إلى جانب توفير مساحة طبيعية وترفيهية تعزز جاذبية المدينة.

وأضاف أن المشروع يتضمن تنفيذ ممشى للمشاة ومسار للدراجات الهوائية، يمتد كل منهما بطول 5.2 كيلومتر، إلى جانب توفير 775 موقفاً للسيارات لخدمة الزوار ومرتادي البحيرة، وتهيئة البيئة المناسبة لممارسة الأنشطة المائية والترفيهية، مثل رياضة التجديف، ومن المتوقع أن تسهم البحيرة في تعزيز التنوع البيئي واستقطاب الطيور وتحسين المناخ المحلي، فضلاً عن إيجاد وجهة سياحية وترفيهية تدعم الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الصغيرة في مدينة الذيد.

كما يتضمن المشروع تنفيذ منظومة متكاملة لتصريف وإدارة مياه الأمطار ومياه الأودية، تشمل إنشاء قناة مائية بموازاة البحيرة، بعرض 20 متراً وطول 2,600 متراً، بالإضافة إلى إنشاء 3 بحيرات مخصصة لتهدئة مياه الوادي وتجميعها، وتهدف هذه الأعمال إلى تنظيم تدفقات المياه والحد من مخاطر تجمعها، وتعزيز حماية المناطق المحيطة بالمشروع.

كما يتضمن المخطط العام للمشروع إنشاء غابة بطول يصل إلى 2.5 كيلومتراً، لتشكل امتداداً أخضر يعزز المشهد الطبيعي والبيئي للمنطقة، ويوفر مساحات مفتوحة للزوار وممارسة الأنشطة الخارجية، ومن المقرر تنفيذ مشروع الغابة بالتوازي مع أعمال إنشاء بحيرة الذيد، بما يضمن تكامل المرافق والمكونات البيئية والترفيهية للمشروع.

وفي إطار استكمال المكونات الجمالية للمشروع، ذكر أن أعمال الإنارة اشتملت على تركيب 177 عموداً ديكورياً يتناغم تصميمها مع الطابع العمراني والتراثي لمدينة الذيد، و225 كشافاً موفراً للطاقة، باستخدام تقنيات إضاءة LED الحديثة، بما يعزز المظهر الحضري ويوفر مستويات رؤية مناسبة تدعم سلامة السائقين والمشاة، مع الحد من استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية.

تكامل الشراكات والجهود المؤسسية

وأشاد المستشار الدكتور المهندس صلاح بن بطي المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات "مبادرة"، بالدور المحوري الذي اضطلع به الشركاء الاستراتيجيون في إنجاز مشروع جسر مدخل مدينة الذيد، مثمناً جهود هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ودائرة التخطيط والمساحة، وبلدية مدينة الشارقة، وما قدموه من تعاون وتنسيق وتكامل في الأدوار، أسهم في تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مؤكداً أن هذا التعاون المؤسسي يعكس روح الشراكة بين الجهات الحكومية، ويجسد تكامل الجهود في تحقيق الرؤى والتوجيهات التنموية لصاحب السمو حاكم الشارقة، وإنجاز مشاريع نوعية تخدم المجتمع وترتقي بجودة الحياة في الإمارة.

الانسان أولاً

ومن جانبه، أكد المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن المشروع يجسد الرؤية التنموية الشاملة لصاحب السمو حاكم الشارقة، وحرص سموه على تطوير مشاريع متكاملة تضع الإنسان واحتياجاته في مقدمة الأولويات، وتجمع بين كفاءة البنية التحتية وجمال المكان وجودة الحياة.

وقال: "نترجم توجيهات سمو الحاكم ومتابعته الحثيثة إلى مشاريع تخدم الأهالي والزوار، وتعزز سلامة التنقل وراحته، ونتقدم بالشكر إلى هيئة تنفيذ المبادرات وجميع الجهات المعنية على تعاونها وجهودها المتكاملة، التي أسهمت في تنفيذ هذه المشاريع تحت رعاية سموه وإشرافه، بما يعكس روح الشراكة والمسؤولية المشتركة في خدمة الإمارة".

وأضاف: "في عام الأسرة 2026، نحرص على أن يلمس أفراد المجتمع أثر هذه المشاريع في حياتهم اليومية، من خلال طرق أكثر كفاءة، وخدمات نقل مترابطة، ومرافق تراعي احتياجات مختلف الفئات وتدعم راحة الأسر وجودة حياتها".

تكامل النقل

وأشار إلى أن تطوير شبكة الطرق في مدينة الذيد يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز خدمات النقل العام، من خلال تشغيل ثلاثة خطوط للحافلات تربط محطة قطارات الاتحاد في الذيد بعدد من المحطات، تشمل محطة حافلات المدام عبر الخط ER1، ومحطة حافلات الصجعة عبر الخط ER2، ومحطة حافلات الجبيل في الشارقة عبر الخط ER3، بما يسهل الوصول إلى المحطة ويعزز التكامل بين وسائل النقل.

كما أكد حرص هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بالتنسيق مع شركائها، على تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية والطرق في الإمارة وضواحيها، ورفع كفاءتها، والارتقاء بخدمات النقل، بما يواكب تطلعات المجتمع ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في إمارة الشارقة.