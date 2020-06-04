الشارقة يقترب من حل مشكلة عقد أروابارينا.. والعنبري باقٍ

المصدر: منصور السندي - الشارقة

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي الشارقة اقترب من إيجاد حل وتسوية ودية لمشكلة عقد المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، حيث قامت الإدارة السابقة بالتعاقد مبدئياً معه، في حين أن الإدارة الجديدة للنادي جددت ثقتها بالمدرب الحالي للفريق عبدالعزيز العنبري.

ورجح مصدر، لـ«الإمارات اليوم»، أن يتم الإبقاء على العنبري لقيادة الفريق في الفترة القادمة، لكنه لم يكشف تفاصيل التسوية بين الشارقة وأروابارينا، مشيراً إلى أنها ستراعي في المقام الأول مصلحة النادي، وضرورة الاستقرار الفني والإداري لفريق لكرة القدم.

وشهد النادي تغييرات كبيرة في الفترة الماضية، من خلال تعيين مجلس إدارة جديد برئاسة علي سالم المدفع، مع تعيين عبدالله العجلة رئيساً لشركة كرة القدم، خلفاً لرئيسها السابق محسن مصبح.

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