رياضيون: تطبيق النموذج الأوروبي بإعلان «البطل» قابل للتكرار في دورينا

المصدر: سيد مصطفى وأحمد طارق -دبي

دعا رياضيون إلى تطبيق نموذج الدوريات الأوروبية، التي اتجهت إلى إلغاء المسابقة مع إعلان هوية البطل، مؤكدين لـ«الإمارات اليوم»، أن ما أقدم عليه العديد من الدول الأوروبية والإفريقية، عندما ألغت الدوري مع تتويج المتصدر، تعد نماذج قابلة للتكرار في دوري الخليج العربي، وقالوا إن التفكير في إلغاء مسابقة دوري الخليج العربي، دون الإعلان عن بطل، يعد أمراً غير منطقي.

واقترح بعضهم اللجوء للجمعية العمومية لرابطة المحترفين، للفصل في أحقية منح شباب الأهلي لقب الدوري بقرار إداري، في حالة إذا لم تُستكمل المسابقة.

وأشاروا إلى أنه: «في حالة إلغاء الموسم دون تتويج البطل، لن يتم منح متصدر الترتيب فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا بصفته الأول، إذ إن تأهله للبطولة القارية مباشرة يعد تعويضاً جيداً، بدلاً من خسارته كل شيء».

موسى عباس: شطب النتائج أمر غير منطقي

أكد مدير أكاديمية الكرة في نادي شباب الأهلي، د.موسى عباس، أن التفكير في إلغاء مسابقة دوري الخليج العربي، وشطب نتائجها، دون الإعلان عن بطل، يعد أمراً غير منطقي، لافتاً إلى أنه لا يوجد أفضل من تطبيق نموذج الدوريات الأوروبية، التي اتجهت إلى إلغاء المسابقة مع إعلان هوية البطل.

وقال عباس إن ما أقدم عليه العديد من الدول الأوروبية والإفريقية، عندما ألغت الدوري مع تتويج المتصدر، تعد نماذج قابلة للتكرار في دوري الخليج العربي، مثلما حدث في بلجيكا واسكتلندا وفرنسا وويلز والكاميرون وأوغندا وموريشيوس وغينيا وكينيا وإثيوبيا وبوركينا فاسو والكونغو، وغيرها.

وأضاف: «الأمر لا يقتصر على كرة القدم، إذ أقدمت اتحادات وطنية للسلة واليد في أوروبا على اتباع السيناريو نفسه، في حين ينوي الاتحادان الأوروبي والآسيوي لكرة القدم استكمال بطولاتهما القارية».

وأكد: «فكرة استكمال الدوري تعد خياراً جيداً، مثلما حدث في الدوري الألماني، كما تسير دوريات كبرى، مثل الإنجليزي والإسباني والإيطالي بالاتجاه نفسه، علماً بأن إسبانيا وإيطاليا شهدتا أكبر حالات للإصابة بفيروس كورونا في أوروبا».

وتساءل عباس، «كيف لا نتوج بطلاً، ولا نعترف بالترتيب، وفي الوقت نفسه نختار شباب الأهلي المتصدر الحالي للتمثيل الآسيوي بصفته أول المسابقة، والعين ثانياً، كما أن الرابطة ستكون أمام مشكلة أخرى هي عندما ستوزع الأموال المستحقة عليها للأندية ستوزعها حسب الترتيب الحالي، لذلك أرى أننا أمام خياران: الأول هو الإلغاء، ويعني إلغاء جميع نتائج المباريات، وعدم الاعتراف بما ترتب عليها، والثاني هو إيقاف المسابقة عند مرحلة معينة، مع الاعتراف بكل النتائج والترتيب».

خالد عبيد: المتصدر ليس المتضرر الوحيد من إلغاء المسابقة

قال مدير فريق الكرة بنادي النصر السابق، خالد عبيد، إنه لا يوجد خيار أفضل من إلغاء مسابقة دوري الخليج العربي للموسم الحالي، مؤكداً أن كل الظروف الحالية لا تسمح باستكمال الجولات السبع المتبقية في الفترة المقبلة، بينما أشار إلى أنه يرى أن اعتماد الترتيب الحالي للأندية دون الإعلان عن هوية البطل يعد أمراً منطقياً، مع منح متصدر الترتيب فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا بصفته الأول، من دون تتويجه باللقب، إذ إن تأهله للبطولة القارية مباشرة يعد تعويضاً جيداً، بدلاً من خسارته كل شيء.

وأوضح عبيد أن قرار إلغاء الدوري لا يعني أن المتصدر هو الفريق الوحيد المتضرر، إذ أرى أنه رغم اتجاه بعض الدوريات الأوروبية إلى إلغاء المسابقة مع تحديد البطل، فإنه قد حدثت مشكلات أيضاً باعتراض بعض الأندية على هذا القرار، خصوصاً أن قرار الإلغاء بالفعل لا يلحق الضرر بالفريق الذي يتصدر لائحة الترتيب.

وأضاف: «الجميع سيكون خاسراً من قرار الإلغاء، سواء اتحاد الكرة أو الأندية، لكن في النهاية يجب أن نؤكد أن صحة المجتمع أهم، وألا تكون هناك مجازفة بصحة اللاعبين، وجميع المشاركين في تنظيم وإقامة مسابقة الدوري».

وأكد أن مسابقة كأس رئيس الدولة لن تكون بها مشكلة، من خلال إقامة النهائي في افتتاح الموسم المقبل، بينما يتم إلغاء كأس السوبر، ولاشك في أن أندية دوري الدرجة الأولى، التي اجتهدت وكانت قريبة من التأهل لدوري الخليج العربي لن يكون أمامها سوى الاجتهاد مرة أخرى في الموسم المقبل، خصوصاً أننا أمام ظروف استثنائية تفرض علينا الوضع الحالي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news