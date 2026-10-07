بعد تالاييتش.. بيتكوفيتش مرشح لتدريب المنتخب البحريني

كشفت صحيفة «الأيام» البحرينية عن دخول المدرب البوسني، فلاديمير بيتكوفيتش، ضمن قائمة الأسماء المطروحة لتولي تدريب منتخب البحرين خلال الفترة المقبلة، خلفاً للمدرب المُقال الكرواتي دراغان تالاييتش.

وذكرت الصحيفة: «يأتي طرح اسم بيتكوفيتش بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي يمتلكها المدرب البوسني، بعدما خاض تجارب عدة على مستوى المنتخبات والأندية، أبرزها قيادته للمنتخب الجزائري خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تجربته السابقة مع المنتخب السويسري».

وأوضحت: «بيتكوفيتش يُعدّ من الخيارات التي تحظى بالاهتمام لتولي المسؤولية الفنية للمنتخب البحريني، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات والاتصالات خلال الفترة المقبلة».

وكان الاتحاد البحريني ‌لكرة ​القدم أعلن، أول من أمس، انفصاله بالتراضي عن دراغان تالاييتش بعد الخروج من دور المجموعات في «خليجي 27»، بعدما تعرض المنتخب لثلاث هزائم أمام قطر ‌«بطلة آسيا» والإمارات واليمن على الترتيب في المجموعة الثانية.

وأوضح الاتحاد ‌البحريني ​أنه سيكشف قريباً ⁠عن «هوية المدرب الجديد».

وتولى تالاييتش (61 عاماً) تدريب البحرين عام 2024، وقادها للفوز ​بـ«خليجي ⁠26» ⁠للمرة الثانية في تاريخها، إلى جانب التأهل إلى كأس آسيا 2027.

وفاز ⁠المدرب الكرواتي تسع مرات، وتعادل ست مرات، وخسر 16 مرة خلال 31 مباراة مع البحرين في مختلف المسابقات.

وتستعد البحرين ‌للمشاركة في كأس آسيا 2027، التي ​ستقام في السعودية مطلع العام المقبل، إذ ستلعب مع أوزبكستان وكوريا الشمالية والأردن في المجموعة الثانية.