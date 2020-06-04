سالم علي: بني ياس فاوضني للتجديد لكن لا أريد الاستعجال

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قال لاعب فريق بني ياس، سالم علي، الذي ينتهي عقده مع «السماوي»، الشهر المقبل، إنه تلقى عروضاً من أندية في دوري الخليج العربي لكرة القدم، لكنه لا يريد التعجل في اتخاذ القرار النهائي الذي سيكون نهاية الموسم، كاشفاً في الوقت نفسه عن تلقيه لعرض من ناديه لتجديد العقد، لكنه يفضل حالياً التركيز فقط على الحفاظ على لياقته البدنية، خصوصاً في ظل إمكانية استكمال الموسم.

وأكد سالم لـ«الإمارات اليوم» أن العروض التي وصلته حتى الآن لم يحسم مصيرها، وقال: «بالنسبة لي أنا لاعب كرة قدم محترف دخلت فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقدي في يناير الماضي، كل ما أفكر فيه هو كيفية الحفاظ على لياقاتي البدنية في مستوى متقدم، وبالنسبة للحديث عن تجديد عرضي أو الانتقال لنادٍ آخر فهو مؤجل حالياً».

وانتقل سالم علي لصفوف بني ياس عام 2018 قادماً من الجزيرة، في صفقة انتقال حر، وظهر بقميص السماوي في 30 مباراة، موزعة بين دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي، وظل أحد أبرز الخيارات لدى المدرب الألماني، ونفريد شايفر، خصوصاً أنه يجيد في خط الوسط المدافع، بجانب قوته في التسديدات من خارج منطقة الجزاء.

وأشار اللاعب إلى أن أصعب المواقف التي مرت به في الموسم الحالي كانت خسارة الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة أمام فريق الظفرة، وقال: «لقد كان الفريق قريباً من الوصول إلى النهائي، وتحقيق أحد الأهداف الموضوعة من قبل الإدارة، كانت الأنظار متجهة صوبنا لأننا جردنا شباب الأهلي من اللقب، لكن الظفرة استطاع أن ينال البطاقة بعد فوزه علينا».

وحول خططه المستقبلية قال: «تدرجت في منتخبات المراحل السنية، ووصلت حتى الأولمبي، لكن بسبب الإصابة التي تعرضت لها قبل انطلاقة دور الألعاب الأولمبية في كوريا الجنوبية فقدت مكاني في المنتخبات، ما أود قوله هو أنني سأعود للمنتخبات، وسيكون ذلك عبر التشكيلة الأساسية للمنتخب الأول».

وتعليقاً على هوايته التي كشف عنها خلال فترة شهر رمضان، الخاصة باصطياد الأسماك مع والده وشقيقه اللاعب السابق لفريق الشارقة، طالب علي، قال: «دائماً ما نقضي الأوقات في اصطياد الأسماك ونقوم بتوزيعها لاحقاً على الأهل والأصدقاء، في إحدى المرات قمت ببيع الأسماك، وقد حصلنا على مقابل مادي جيد لأن الكمية كانت كبيرة، واشترينا بمقابلها أدوات للقارب».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news