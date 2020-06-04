المصدر: دبي-الامارات اليوم.

توصية

تجاوبت إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم مع التوصية التي تقدم بها مدرب الفريق، لبدء مفاوضات جادة مع مهاجم اجنبي بالمواصفات التي حددها الجهاز الفني، لدعم صفوف الفريق في الموسم المقبل، علماً بأن الكلفة المالية للاعب المعني تعد عالية.

فالينتي

قال لاعب حتا، البرتغالي ريكاردو فالينتي، إنه يرغب في الاستمرار مع «الإعصار»، رغم مشاركته في أربع مباريات فقط مع الفريق، حسب ما ذكر لصحيفة «أبولا» البرتغالية، مشيراً إلى أنه لم يتم الحديث حول مستقبله مع الفريق.

مهارة

اظهر حارس مرمي فريق الظفرة، خالد السناني، مهارة كبيرة في التحكم بالكرة من خلال استعراض بعض المهارات، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام».

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