اليوم العالمي للدراجات الهوائية ينطلق في الشارقة اليوم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم فعالية «اليوم العالمي للدراجات الهوائية»، التي أعلن عنها مجلس الشارقة الرياضي، وتقام بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية. وأكد المجلس في بيان صحافي أن الفعالية شهدت إقبالاً واسعاً على المشاركة، تعدى الـ150 رياضياً حتى أمس، على أن ينتهي التسجيل 29 الجاري، حيث تم رصد جوائز للمشاركين من قرية الشعب، وقسائم شرائية وكوبونات خصم من محال «ذا بوكس».

ويتوجب على المشاركين من خلال ركوب الدراجة خارجياً أو الدراجة الثابتة قطع مسافة 30 كلم أو لمدة ساعة، أيهما أقرب، خلال الفترة من الثالث إلى 30 الجاري، وأن يرفق المشارك أحد برامج التتبع الرياضية المحددة، التي تم اعتمادها، مثل «أبل أندرويد» و«جارمن» و«سترافا».

ويصاحب الفعالية اجتماع مرئي جماعي للمشاركين في الحصة التدريبية، التي تتسع لـ100 دراج، بجانب متابعة وسائل الإعلام، ويقام بإدارة فريق الشارقة للترايثلون.

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