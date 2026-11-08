1200 عنوان تزين رفوف «منصة»

تفتح شركة «منصة للتوزيع» نافذة على 14 ألف كتاب أمام زوار النسخة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب في مركز إكسبو الشارقة حتى 15 الجاري، فضلاً عن 1200 عنوان من إصدارات 82 دار نشر في مشاركة تتيح للقرّاء اكتشاف أصوات وتجارب متنوعة تحت مظلة واحدة.

وتتيح المشاركة لزوار المعرض فرصة اكتشاف إصدارات أدبية ومعرفية، والتعرّف إلى تجارب كتّاب وناشرين مشاركين، ويجمع هذا التنوُّع خيارات واسعة من الكتب في مساحة واحدة؛ بما يسهّل على القرّاء الوصول إلى عناوين جديدة، وتكوين صورة أوسع عن المحتوى المعروض.

وقال مدير عام «منصة للتوزيع»، راشد الكوس، إن مشاركتنا في معرض الشارقة للكتاب تعكس التزامنا بمواصلة دعم دور النشر، وتعزيز حضور إصداراتها أمام جمهور أوسع، بما يدعم نمو صناعة النشر، ويعزز مكانة الكتاب الإماراتي والعربي في المشهد الثقافي، مشيراً إلى أن المعرض يمثل فرصة للتواصل المباشر مع القرّاء والناشرين والمهنيين في قطاع الكتاب، والتعرّف إلى اهتمامات الجمهور وتوجهاته، كما يتيح هذا التفاعل تبادل الخبرات، وبناء علاقات مهنية تسهم في دعم حضور الإصدارات، وتوسيع قنوات وصولها إلى شرائح متنوعة من القرّاء.