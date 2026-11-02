مبادرة «ببلش هير» تعزز التطور المهني للنساء في صناعة النشر

تجمع مبادرة «ببلش هير»، المنصة العالمية التي أسستها سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي لدعم المرأة وتعزيز دورها في قطاع النشر، المشاركات في الدورة الـ16 من مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين، مع ثماني خبيرات ومرشدات من مختلف أنحاء العالم، إذ تنظم برنامجاً مهنياً يمتد لثلاثة أيام، يتضمن جلسات إرشادية فردية وورش عمل متخصصة وجلسات تصوير احترافية، بهدف دعم تطورهن المهني وتعزيز حضورهن في صناعة النشر العالمية.

وانطلق البرنامج أمس (الأحد)، ويستمر حتى الثلاثاء في جناح «ببلش هير» بمركز إكسبو الشارقة، ويتيح للمشاركات فرصة الاستفادة من خبرات متنوعة تشمل التخطيط الاستراتيجي والعمل التحريري والتقنيات الحديثة والتطوير المهني، بما يسهم في تنمية أعمالهن وتوسيع آفاق تقدمهن في صناعة النشر، إذ شهد اليوم الأول تنظيم ورشتي عمل تناولتا بناء الحضور الرقمي وتطوير شبكات العلاقات المهنية، فيما تتواصل جلسات «لقاء مع مرشدة» يومياً لتقديم المشورة والتوجيه وفقاً لاحتياجات المشاركات وطبيعة أعمالهن ومساراتهن المهنية.

ويتيح برنامج «لقاء مع مرشدة»، على مدى أيام المؤتمر، فرصة اللقاء مع ثماني خبيرات يمتلكن تجارب مهنية متنوعة في أسواق النشر العالمية، لإتاحة الفرصة أمام المشاركات للاستفادة من خبراتهن العملية، وتبادل المعرفة والتجارب، والحصول على إرشادات تساعدهن على مواجهة التحديات المهنية وتطوير أعمالهن.

وتغطي خبرات المرشدات مجالات متعددة تشمل الحصول على حقوق النشر وبيع الحقوق في الأسواق الدولية، وفهم الفرص والتحديات في أسواق النشر الناشئة والأقل تمثيلاً، وتوزيع الأدب الإفريقي وتوسيع وصوله إلى القراء. كما تشمل إدارة المكتبات، وتنسيق المحتوى الثقافي، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وتطوير مؤسسات النشر، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الكتب والوصول إلى الجمهور، إلى جانب إدارة فرق العمل والقيادة.