أعلنت دائرة شؤون الضواحي في إمارة الشارقة تفاصيل مهرجان ضواحي 26، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في مدار الجادة بمدينة الشارقة، بحضور الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي، وراشد محمد الزعابي مدير الدائرة، وممثلي الجهات الشريكة والداعمة، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

واستعرض المؤتمر أهداف المهرجان وبرنامجه المجتمعي والترفيهي، وما تتضمنه هذه الدورة من برامج وأنشطة وتجارب تفاعلية تستهدف أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم، وتعزز التواصل والترابط الأسري، وتوفر مساحة جامعة للقاء أفراد المجتمع في أجواء شتوية تجمع بين الترفيه والفائدة، إلى جانب إبراز دور الشراكة المؤسسية والمشاركة المجتمعية.

ومن المقرر إقامة المهرجان في حديقة القرائن 5 بضاحية مويلح، خلال الفترة من 10 إلى 29 ديسمبر، حيث أعدت اللجنة المنظمة برنامجاً متنوعاً يتضمن عروضاً ترفيهية متجولة، وورشاً إبداعية، وأنشطة للأطفال والعائلات، إلى جانب أركان مخصصة للأسر المنتجة ورواد الأعمال، ومجموعة من الفعاليات المصاحبة التي تمنح الزوار تجارب متعددة على مدار أيام المهرجان.

ويحظى المهرجان بشراكة وتعاون عدد من الجهات والمؤسسات، في مقدمتها مصرف الشارقة الإسلامي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وبلدية مدينة الشارقة، ومعهد الشارقة للتراث، حيث تسهم هذه الشراكات في إثراء البرنامج وتكامل الخدمات والأنشطة، وتعزيز تجربة الزوار، وتجسيد نموذج للتعاون المؤسسي في خدمة المجتمع.

يشهد هذا الموسم مشاركة متميزة من ما يقارب 32 جهة حكومية عبر أجنحتها ومنصاتها، إلى جانب 15 جهة راعية، وقد خُصِّص مسرح المهرجان لاستعراض مشاركات الجهات الحكومية، تُقدَّم من خلاله برامج متنوعة ومتجددة على مدار أيام المهرجان، منها الورش والمحاضرات التثقيفية والأمنية والترفيهية وغيرها، تنظمها الجهات المشاركة بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وتوسيع دائرة الفائدة للزوار، كما تتيح منصات الجهات الحكومية للزوار الاطلاع على مختلف الخدمات المتاحة والتعرّف على أبرز المبادرات والمشروعات.

كما تتميز هذه الدورة بمشاركة أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، للمرة الأولى في مهرجان ضواحي، من خلال تقديم مجموعة من البرامج والأنشطة التفاعلية المصممة بما يتناسب مع الفئات العمرية للأطفال والنشء، والتي تهدف إلى تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم وقدراتهم. ولتعزيز التفاعل ورسم البهجة في نفوس الزوار، تم تخصيص سحوبات تتمثل في 10 سيارات جيلي، في مبادرة تضيف إلى تجربة زوار المهرجان مزيداً من الحماس والبهجة.

وفي كلمته أشار سيف روباري رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان ضواحي 26 أن البرنامج هذا العام يتضمن عروضاً متجولة تضفي أجواءً استثنائية على أرجاء الحديقة، حيث يقدم المهرجان للمرة الأولى عرض التنين التفاعلي، إلى جانب عروض الدراجات الهوائية الاستعراضية، التي تجمع بين المهارة والحركة وفنون التوازن والتلاعب بالأدوات، بجانب الألعاب الكهربائية التي تصل إلى قرابة 20 لعبة، بما يتيح للزوار التفاعل المباشر مع هذه العروض والاستمتاع بها في مختلف أرجاء الموقع. كما يشهد المهرجان عودة تجربة التزلج على الثلج، لتكون إحدى المحطات الترفيهية التي تضيف إلى برنامج هذه الدورة تنوعاً وتجربة مختلفة للزوار.

ومن الجانب الإبداعي والتفاعلي، يخصص المهرجان مساحة لورش حشو الدمى وصناعتها، بالإضافة إلى "مصنع الحلويات"، حيث يتيح للأطفال والأسر المشاركة في إعداد الكعك والحلويات وتزيينها بأشكال مستوحاة من الأجواء الشتوية، في تجربة تجمع بين التعلم والابتكار والترفيه.