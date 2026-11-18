أطلقت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، سفيرة النوايا الحسنة للتعليم وثقافة الكتاب لدى «اليونسكو»، مبادرة «أصوات الشباب»، دعماً لبرنامج اليونسكو «عاصمة عالمية للكتاب»، في خطوة عالمية تدعو الكتّاب الشباب من المدن التي حملت هذا اللقب إلى مشاركة القصص التي تشكل ملامح جيلهم، من خلال مختارات أدبية دولية تحت شعار «هذا عالمي هذا صوتي».

وتفتح المبادرة باب المشاركة أمام الكتّاب الشباب، الذين تراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، ممن تربطهم صلة حقيقية بإحدى المدن التي حملت لقب «عاصمة عالمية للكتاب»، لتقديم أعمال أدبية أصلية تستكشف تجاربهم الحياتية وهوياتهم وتطلعاتهم ورؤاهم للمستقبل.

وتحتفي المبادرة بقدرة الأدب والسرد القصصي على مد جسور التواصل بين الشعوب والثقافات واللغات والأجيال، كما تعكس التزاماً أوسع بتعزيز دور الكتب والأدب في تنمية مهارات القراءة والكتابة، وترسيخ الحوار بين الثقافات، والاحتفاء بالتنوع الثقافي وحرية التعبير.

وقالت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: «كل جيل يستحق فرصة لرواية قصته، ومن خلال شعار (هذا عالمي هذا صوتي)، ندعو الكتّاب الشباب إلى الإسهام في حوار عالمي حول هويتنا وقيمنا والمستقبل الذي نطمح إليه. لطالما جمعت الكتب بين الناس عبر الثقافات والأجيال، وتؤكد هذه المختارات أن الأصوات الجديدة ضرورية لاستمرار هذا الحوار».

ويشترط للمشاركة في المبادرة أن يراوح عمر المتقدم بين 18 و30 عاماً عند تقديم العمل، وأن يكون مقيماً في إحدى المدن التي حملت لقب «عاصمة عالمية للكتاب» أو منحدراً منها، أو تربطه صلة حقيقية بها أو بمجتمعها الأوسع، وتشمل المدن الـ27: مدريد والإسكندرية ونيودلهي وأنتويرب ومونتريال، وتورينو وبوغوتا وأمستردام وبيروت وليوبليانا، وبوينس آيرس ويريفان وبانكوك وبورت هاركورت وإنتشون، وفروتسواف وكوناكري وأثينا والشارقة وكوالالمبور وتبليسي، وغوادالاخارا وأكرا وستراسبورغ وريو دي جانيرو والرباط وميديلين.

وتشجع المبادرة المشاركين على تناول شعار «هذا عالمي هذا صوتي» بحرية من خلال تجاربهم الخاصة، واستكشاف موضوعات تشمل الهوية والانتماء والثقافة والتراث والمناخ، والتعليم والتكنولوجيا والسلام والصمود والمساواة بين الجنسين، والصحة النفسية والرفاه والهجرة، والمجتمع والقيادة والإبداع والتغيير الاجتماعي. كما يمكن للمشاركين التعبير عن آمالهم للمستقبل، وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها جيلهم، أو استكشاف التغييرات التي يتطلعون إلى تحقيقها في مجتمعاتهم والعالم.

ويمكن لكل متقدم المشاركة بعمل أدبي أصلي واحد لم يسبق نشره، ضمن الأشكال الأدبية التالية: القصة القصيرة، والكتابة الإبداعية غير الروائية، والمقالات الشخصية والمذكرات والتأملات، ورسائل إلى المستقبل والشعر والأشكال الأدبية الهجينة والتجريبية.

ويجب ألا يتجاوز العمل 1500 كلمة في فئات القصة القصيرة، والكتابة الإبداعية غير الروائية ورسائل إلى المستقبل والكتابة التجريبية. أما المشاركات الشعرية، فيمكن أن تضم ما يصل إلى ثلاث قصائد، على ألا يتجاوز مجموعها 500 كلمة. وتُقبل أيضاً الأعمال الأقصر، بحسب طبيعة الشكل الأدبي المختار.

ويمكن تقديم الأعمال بأربع لغات: العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، وقد تُترجم الأعمال المختارة لأغراض النشر بالتشاور مع مؤلفيها. ويستمر استقبال المشاركات، الذي انطلق أمس، حتى 28 فبراير 2027، ويمكن للراغبين تقديم أعمالهم عبر الرابط:

https://form.jotform.com/Youngvoices/ WBCAnthology

لا للذكاء الاصطناعي

انطلاقاً من حرص المبادرة على إبراز الأصوات الشابة الأصيلة والإبداع الإنساني، ينبغي أن تكون الأعمال المقدمة من إبداع المشاركين أنفسهم بصورة أساسية، وتثني المبادرة بشدة عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج أجزاء كبيرة من الأعمال الأدبية، وفي حال الاستعانة بهذه الأدوات في أي مرحلة من مراحل إعداد العمل، يتعين على المتقدم الإفصاح عن الأدوات المستخدمة، وكيفية استخدامها، ومدى إسهامها في المحتوى النهائي، وأسباب الاستعانة بها، ويحق للجنة التحريرية عدم قبول الأعمال التي تعتمد بصورة كبيرة على محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي.

وستخضع جميع المشاركات لتقييم مراجعين إقليميين ولجنة تحريرية، وفق معايير عدة.

وستُنشر الأعمال المختارة ضمن النسخة الأولى من المختارات الأدبية الدولية لمبادرة «أصوات الشباب»، ويحصل أصحابها على دعم تحريري وإرشاد أدبي طوال مراحل إعداد أعمالهم للنشر، وقد تخضع الأعمال المختارة للتحرير والترجمة بالتشاور مع مؤلفيها، على أن تصدر المختارات في 2027.

. 28 فبراير 2027، آخر موعد لتلقي المشاركات.