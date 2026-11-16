إطلاق المرحلة الثانية من «منصة الناشرين» الرقمية

شهدت مشاركة المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر في النسخة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، مشاركة تسع شركات من عملائها، وإطلاق المرحلة الثانية من «منصة الناشرين» الرقمية، في خطوة استهدفت توسيع فرص وصول الناشرين والشركات العاملة في صناعة الكتاب إلى الأسواق العالمية.

وجمعت مشاركة المدينة بين تعزيز التعاون التجاري والتواصل المباشر مع القراء، من خلال جناح أتاح للشركات التعريف بخدماتها وإصداراتها، والتواصل مع ناشرين وشركاء محتملين، واستكشاف فرص جديدة للتوزيع وتداول حقوق النشر. وشكّل إطلاق المرحلة الثانية من «منصة الناشرين» إحدى أبرز محطات مشاركة مدينة الشارقة للنشر في المعرض، إذ أتاحت للشركات المتخصصة في خدمات النشر عرض خدماتها وإصداراتها، وتوفر أدوات لتسهيل بيع وشراء حقوق النشر، وروابط إلكترونية مباشرة للوصول إلى إصدارات الناشرين، إلى جانب إمكانية المشاركة الافتراضية في معارض الكتب الدولية، وساعدت منصة الناشرين على توسيع شبكات علاقاتهم المهنية، والتواصل مع شركاء محتملين في أسواق مختلفة.