الحمادي تنازل عن نصف مليون درهم أملاً في مقعد أساسي.. واكتفى بـ 4 لقاءات فقط

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قال حارس مرمى فريق الظفرة، زايد الحمادي، إنه تنازل قبل بداية الموسم الحالي عن نصف مليون درهم من عقده لينتقل إلى فريق حتا على سبيل الإعارة من أجل الحصول على فرصة المشاركة المستمرة، وإنه سيعود إلى صفوف فريقه مطلع شهر يوليو المقبل، بعد انتهاء فترة إعارته مع «الإعصار»، لعدم رغبته في الاستمرار، على الرغم من الفرصة الذهبية التي كان سيحصل عليها في حال تجديد إعارته مع حتا، بعد انتقال الحارس الأساسي للفريق، درويش محمد، إلى صفوف الشارقة بداية من الموسم المقبل.

وأكد الحمادي لـ«الإمارات اليوم» أنه اتخذ قراره بصورة رسمية، وأنه ينتظر نهاية عقد الإعارة مطلع يوليو المقبل ليكون لاعباً في صفوف الظفرة. وقال: «الأمر لا يتعلق بانتقال درويش محمد إلى صفوف الشارقة، فهناك أمور أخرى تجبرني على العودة إلى الظفرة، بالنسبة لي فإن فكرة الإعارة كانت خوض تجربة خارج صفوف الظفرة، ولكن الآن أفضّل العودة إلى بيتي، كما أنني اضطررت لتعليق الدراسة التي أريد إكمالها».

وكان الحارس، الذي يبلغ 24 عاماً، تنازل في يوليو من العام الماضي عن نصف مليون درهم من عقده، لينتقل إلى فريق حتا من أجل الحصول على فرصة المشاركة المستمرة. وقال وقتها لـ«الإمارات اليوم» إنه اتخذ الخطوة من أجل استعادة ثقته بنفسه، بعد تراجع معدل دقائق اللعب في الموسم الماضي، لكن الحارس لم يحظ بفرصة المشاركة، إذ خاض أربع مباريات فقط، ثلاث منها في كأس الخليج العربي.

وعبّر الحارس عن شكره وتقديره لمسؤولي شركة الكرة بنادي حتا على الفترة التي كان فيها لاعباً في صفوف «الإعصار»، وقال: «أود أن أشكرهم على ما قدموه لي في الفترة الماضية، وأتمنى لهم التوفيق».

وحول الصعوبات التي يمكن أن تواجهه في حراسة مرمى فريق الظفرة، خصوصاً في ظل تألق الحارس خالد السناني، وما إذا كان سيرضى بلعب دور الحارس البديل، قال زايد الحمادي: «خالد السناني مدرسة أتعلم منها يومياً، وفي حال حصلت على الفرصة بالتأكيد سأسعى للاستفادة منها، وبالصبر والاجتهاد سأنال المراد».

وأشار زايد الحمادي إلى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على استئناف دراسته الجامعية، وقال: «كنت قد أوقفت الدراسة بسبب الإعارة، لصعوبة الذهاب والعودة من وإلى حتا، ولكن سأواصل تعليمي، إذ إنني أدرس في الجامعة تخصص إدارة الأعمال».

ونشأ الحارس زايد الحمادي في نادي الظفرة، إذ انضم إلى مدرسة الكرة وهو بعمر تسع سنوات، بعد تألقه في مهرجان رياضي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي في نادي العين، وظل الحمادي لاعباً في صفوف الظفرة على مدار 18 عاماً، تدرج خلالها من فرق المراحل السنية حتى الفريق الأول، وتعد تجربة حتا هي الوحيدة له خارج أسوار «فارس الظفرة»، لكنه لم يحظ خلالها بفرصة المشاركة المستمرة، نظراً لاعتماد مدرب «الإعصار» على الحارس درويش محمد.

وكانت شركة نادي الظفرة لكرة القدم جددت في عام 2018 عقد الحارس لمدة ثلاثة مواسم إضافية، في خطوة لإغلاق الباب أمام الأندية التي كانت تطمح للحصول على خدمات الحارس، خصوصاً بعد أن تألق زايد الحمادي بشكل مميز في ذلك الموسم، وخاض 21 مباراة في دوري الخليج العربي.

«خالد السناني مدرسة أتعلم منها يومياً، وفي حال حصلت على الفرصة بالتأكيد سأسعى إلى الاستفادة منها، وبالصبر والاجتهاد سأنال المراد».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news