"فيكتور لودورم" يقود غودولفين للقب "2000 غينيز الفرنسي" للخيول

المصدر: جوني جبور-دبي

ظفر المهر "فيكتور لودورم" المملوك لغودولفين، وبإشراف المدرب اندريه فابر، وقيادة الفارس مايكل بارزلونا، بلقب سباق الـ "الإمارات 2000 غينيز الفرنسي"، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة "جروب 1" الأعلى تصنيفاً ولمسافة 1600 متر عشبي، والذي أقيم اليوم على مضمار دوفيل في فرنسا.

وعرف الفارس مايكل بارزلونا كيفية قيادة المهر "فيكتور لودورم"، وتعويض انطلاقته المتأخرة من البوابة الثانية، ومن ثم الاقتراب تدريجياً من كوكبة الصدارة، قبل أن يطلق بارزلونا العنان للمهر البالغ من العمر ثلاثة سنوات، في الأمتار الأخيرة، والقبض على الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و34 ثانية و17 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق الطول ونصف الطول عن المهر الفرنسي "ذا سميت" المملوك لـ "جاكيز سيغلير"، والذي قاده الفارس أوليفير بيسلير للمركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث للمهر "ألسون" المملوك لـ "كوريننا بارونين فون أولمانن"، وتولى قيادته الفارس فينسينت تشيميناود.

وتعد مشاركة "فيكتور لودورم" في سباق الـ "الإمارات 2000 غينيز الفرنسي"، الثانية له في سباقات العام 2020، بعد أن حل 11 مايو الماضي، بالمركز الثالث في سباق " بري دي فونتينبلو" الذي جرى على مضمار لونشغامب الفرنسي لمسافة الميل وخصص لخيول "جروب 3"، وجاء خلف "ذا سميت" و"إيكريفين" اللذين عاود الانتصار عليهما في سباق اليوم.

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