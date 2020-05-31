الظهوري: دبا الحصن لن يستغني عن اللاعبين الأساسيين

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد رئيس لجنة الاحتراف والفريق الأول لنادي دبا الحصن، محمد سيف الظهوري، أن إدارة النادي لن تستغني عن اللاعبين الأساسيين في الفريق، تمهيداً لاستكمال الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، أو الاستعداد للموسم المقبل، في حال إلغاء الموسم الحالي، باستثناء اللاعب محمود حسن، والمقيم العراقي محمد مصطفى، وهما فضّلا الانتقال إلى أندية أخرى بمحض إرادتهما.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «اللاعبون الذين لم يتم تجديد عقودهم في الوقت الحاضر، هم الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة أساسياً خلال المباريات الماضية، أو الذين لم تسعفهم جهوزيتهم للاستمرار مع الفريق بسبب الإصابات». وتابع الظهوري: «التجديد سُنة كرة القدم، ونحن من جهتنا لن نستغني عن أي لاعب أساسي في الفريق، وكل ما في الأمر كان عدد أفراد الفريق سابقاً 33 لاعباً وهو عدد كبير نسبياً، لذلك عملنا على تقليص العدد مع مراعاة تعويض بعض المراكز». وبخصوص اللاعبين الأجانب والمقيمين، أكد الظهوري، أن لاعبي الفريق الحاليين البرازيليين رودريغو وروفائيل، مستمران لحين نهاية الموسم الحالي، بينما ستتم دراسة هذا الملف مع المدرب الجديد في وقت لاحق. وأشار إلى أنه سيتم إبلاغ اللاعبين الموجودين خارج الدولة، بحضورهم مطلع يوليو المقبل، تمهيداً للعودة إلى التدريبات مع استئناف الأنشطة الرياضية.

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