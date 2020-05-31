الأرجنتيني لانزيني: تألقي مع الجزيرة فتح لي أبواب الدوري الإنجليزي

المصدر: أحمد طارق - دبي

قال لاعب فريق وست هام الإنجليزي، مانويل لانزيني إن فريق الجزيرة كان له الفضل في تألقه وتحقيقه نجاحاً كبيراً في الدوري الإنجليزي. وأكد لانزيني لصحيفة «بالون لاتينو»: «كان احترافي في الجزيرة خطوة ناجحة فتحت لي أبواب الدوري الإنجليزي».

وتابع: «تلقيت انتقادات عديدة بسبب اختياري اللعب في الدوري الإماراتي، وأنا بعمر 21 سنة، لكن تبين من خلال الموسم الوحيد الذي لعبت فيه في صفوف الجزيرة، أنها كانت تجربة ناجحة جداً، وسبباً في نجاحي بعد ذلك بالدوري الانجليزي».

وأضاف: «حققت أرقاماً جيدة جداً في الإمارات، إذ أحرزت ثمانية أهداف، و11 تمريرة حاسمة في 24 مباراة بالدوري، كما لعبت في أبطال آسيا، وأرى بشكل عام أنني قدمت مستويات ممتازة، كانت من أهم أسباب طلب وست هام التعاقد معي وانتقالي بعد ذلك إلى الدوري الإنجليزي». يُذكر أن لانزيني انتقل إلى الجزيرة صيف 2014 قادماً من فريق ريفر بليت الأرجنتيني.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن لانزيني كان في أفضل حالاته مع الجزيرة بعد أن ابتعدت عنه الإصابات، بخلاف مشواره مع وست هام الذي شهد منذ 2015 تعرضه لإصابات متعددة أبعدته عن الملاعب لـ70 مباراة. يُذكر أن لانزيني انضم إلى الجزيرة من ريفر بليت، مقابل 7.5 ملايين يورو في صفقة كبيرة، قبل أن تتم إعارته في الموسم التالي إلى وست هام، ثم باعه الجزيرة بصفقة أكبر بلغت 12 مليون يورو.

الجزيرة اشترى لانزيني صيف 2014 بـ7.5 ملايين يورو، وباعه في الصيف التالي لوست هام الإنجليزي بـ12 مليون يورو.

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