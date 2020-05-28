القبيسي: الظفرة لم يتلق أي عرض من أندية محلية للاعبيه

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

نفى عضو مجلس إدارة شركة نادي الظفرة لكرة القدم، الناطق الرسمي باسم الشركة ومشرف عام الفريق الأول، أحمد القبيسي، الأخبار التي راجت، أخيراً، عن عروض وصلت إلى مجموعة من لاعبي الفريق.

وقال القبيسي، من خلال بيان صحافي صادر عن نادي الظفرة، أمس، إنه «لم نتلق أي عرض بخصوص لاعبي الفريق». وكانت بعض التقارير الإعلامية قد ربطت نجم الفريق وهدافه البرازيلي بيدرو بالانتقال إلى الوحدة، بجانب حصوله على عروض صينية وبرازيلية، وكذلك اهتمام أحد أندية دبي باللاعبين خالد باوزير وعبدالرحمن يوسف، في حين ذكرت أخرى أن العين مهتم بخدمات سهيل المنصوري.

وأضاف القبيسي: «في حال وجود أي عروض رسمية ستتم مناقشتها داخل مجلس إدارة الشركة، وعبر القنوات الرسمية المعروفة».

وأكد أن مجلس إدارة شركة الظفرة لكرة القدم حريص على المحافظة على استقرار الفريق، ومنظومته الحالية، خصوصاً بعد النتائج الإيجابية التي حققتها هذه المجموعة.

وقال مشرف عام الفريق الأول إن «الظفرة تنتظره استحقاقات مهمة، سواء إذا تم استكمال الدوري، أو من خلال نهائي الكأس، التي يرغب في إحراز لقبها بعد أن بلغ المباراة الختامية للموسم الثاني على التوالي».

وجدد القبيسي ثقة مجلس إدارة الشركة بلاعبي الفريق، مشيداً بالنتائج الجيدة التي حققوها هذا الموسم.

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