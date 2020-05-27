الشويهي: لا يمكن للشارقة عرض إيغور للبيع لأنه «نصف الفريق»

المصدر: منصور السندي - الشارقة

حدد وكيل اللاعبين، عبيد الشويهي، القيمة السوقية لنجم الشارقة، وأفضل لاعب في دوري الخليج العربي الموسم الماضي، البرازيلي - الإيطالي إيغور كورنادو ـ بـ10 ملايين يورو، علماً بأن القيمة السوقية للاعب، حسب موقع «ترانسفير ماركت»، المتخصص في القيمة السوقية للاعبين، تراجعت من ستة ملايين يورو إلى 4.8 ملايين يورو.

وقال الشويهي لـ«الإمارات اليوم»، عن احتمال تخلي الشارقة عن اللاعب، إن «الشارقة لا يمكنه عرض إيغور للبيع، لأنه نصف الفريق». وقال إنه أفضل اللاعبين في الدوري حالياً، رغم الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية، وحرمته من الظهور بمستواه الحقيقي في بعض المباريات، قبل توقف الدوري بسبب جائحة كورونا.

وأكد الشويهي أنه «مهما كانت الإغراءات فلن يفرط الشارقة في اللاعب»، وأشار إلى أن إيغور أظهر ذلك حين قاد الفريق للتتويج بدرع الدوري الموسم الماضي، وهو قادر على تقديم أكثر في الفترة المقبلة. وقال «الشارقة ليس بحاجة إلى المال، وإنما للبطولات، والعودة إلى مكانته الطبيعية».

وأضاف: «ارتفاع القيمة السوقية للاعب إيغور جاء نتيجة المستوى الفني المتطور الذي ظل يقدمه مع فريقه، ويعتبر حالياً المحترف الأجنبي الأبرز في الدوري الإماراتي، ويستحق أن يكون أغلى لاعب أجنبي في دورينا». يذكر أن عقد إيغور مع الشارقة يمتد حتى 2023، علماً بأن رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، علي سالم المدفع، أعلن أخيراً خلال تصريحات إعلامية لقناة الشارقة الرياضية أن إيغور مستمر مع الشارقة، وأنه لم يتلق أي عرض من أي نادٍ بشأنه.

ولعب إيغور مع الشارقة 11 مباراة في الدوري هذا الموسم من أصل 19 مباراة للفريق، بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة في ديسمبر من العام الماضي، خلال مباراة فريقه أمام حتا في دور الـ16 في مسابقة كأس رئيس الدولة، وخضع بسببها لعملية جراحية.

وأضاف الشويهي «إيغور يعد لاعباً مهماً ومؤثراً في الشارقة بحكم الدور الذي يقوم به في الفريق، وقد شاهدنا كيف أن الفريق تراجع أثناء غيابه عنه بسبب الإصابة في ديسمبر الماضي». وأشار إلى أن إيغور لاعب مهاري، رغم أنه صانع ألعاب، ويلعب خلف المهاجمين، لافتاً إلى أن اللاعب يتمتع بإمكانات فنية عالية، وأن الشارقة بحاجة إلى خدماته في الفترة المقبلة من أجل الاستمرار في حصد البطولات.

وأكمل «الشارقة لديه، بجانب الدعم الحكومي، دعم استثماري، لذلك فإن الاستقرار يعد أمراً مهماً بالنسبة له، ولذلك فإنه ليس بحاحة إلى المال لبيع إيغور، كونه لاعباً مؤثراً فنياً وإدارياً وجماهيرياً في الفريق».

لعب إيغور مع الشارقة 11 مباراة في دوري هذا الموسم.. وعقده مستمر حتى 2023

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