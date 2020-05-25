الشويهي: القيمة السوقية للاعب الشارقة إيغور 10 ملايين يورو

المصدر: منصور السندي - الشارقة

حدد وكيل اللاعبين عبيد الشويهي، القيمة السوقية للاعب الشارقة الإيطالي إيغور كورنادو بـ 10 ملايين يورو ، علما أن القيمة السوقية للاعب حسب موقع" ترانسفير ماركت المتخصص في القيمة السوقية للاعبين في آخر تقييم كانت قد تراجعت من ستة ملايين يورو إلى 4.8 ملايين يورو.

ووصف الشويهي إيغور بأنه يعد حاليا أفضل لاعب اجنبي في الدوري الإماراتي على الرغم من الإصابة التي كان قد تعرض لها في الفترة الماضية وحرمته من الظهور بمستواه الحقيقي مع ناديه في بعض المباريات قبل توقف دوري الخليج العربي بسبب جائحة كورونا" كوفيد 19"، مشيرا إلى أن الشارقة لايمكن أن يفرط في لاعب مثل إيغور لبيعه إلى أن ناد آخر مهما كان الإغراء المادي كونه يمثل نصف الفريق من خلال الأداء المميز الذي ظل قدمه وأسهم من خلاله في قيادة الشارقة للتتويج بلقب الدوري الإماراتي الموسم الماضي.

وقال عبيد الشويهي لـ" الإمارات اليوم" ارتفاع القيمة السوقية للاعب إيغور من وجهتي نظري جاء نتيجة المستوى الفني المتطور الذي ظل يقدمه مع فريقه الشارقة وصنعه للفارق في العديد من المباريات".

يذكر أن عقد إيغور مع الشارقة يمتد حتى 2023 ، علما أن رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة علي سالم المدفع كان قد أعلن أخيرا خلال تصريحات إعلامية لـ "قناة الشارقة الرياضية" أن إيغور مستمر مع نادي الشارقة وأن النادي لم يتلق أي عرض من أي ناد بشأن اللاعب.

وأشار عبيد الشويهي إلى أن إيغور يتمتع بمهارات وإمكانيات فنية عالية وأن الشارقة بحاجة إلى خدماته في الفترة القادمة من أجل الاستمرار في حصد البطولات.

ولعب إيغور مع الشارقة 11 مباراة في الدوري هذا الموسم من أصل 19 مباراة للفريق وذلك بسبب الإصابة التي كان قد تعرض لها في العضلة الضامة في ديسمير من الماضي خلال مباراة فريقه أمام حتا في دور الـ 16 في مسابقة كأس رئيس الدولة وخضع بسببها إلى عملية جراحية.

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