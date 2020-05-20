لاعب الشارقة الحسن صالح: اشعر بتحسن بعد العملية الجراحية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

طمأن مدافع الشارقة الحسن صالح، جمهور فريقه على حالته الصحية بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت له أخيرا، مؤكدا أنه يشعر بتحسن كبير بعد الإزعاجات التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية، موجهاً جزيل شكره لإدارة النادي على الاهتمام وخص بالثناء طبيب الفريق الدكتور محمد العربي لمتابعة حالته.

وأكد الحسن صالح في تصريح للموقع الرسمي للنادي أنه سينخرط في برنامج التأهيل بالتزام تام للوصول إلى الجاهزية الكاملة ويكون متاحاً للعب فور استئناف المباريات، مؤكداً على عودته بقوة لمواصلة مشوار الحفاظ على مكتسبات الموسم الماضي، ويتطلع على المستوى الشخصي لتسجيل تواجده ضمن قائمة المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة.

وأعرب الحسن صالح عن بالغ سعادته بتواصل زملاءه اللاعبين معه بعد العملية وانه حظي بالكثير من الدعم من قِبل أوفياء الملك والأشخاص المحيطين به.

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