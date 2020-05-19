النصر ينفي التفاوض مع كايو

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نفي رئيس شركة النصر لكرة القدم عبد الرحمن أبوالشوارب، دخول نادي النصر في مفاوضات مع نادي العين من أجل التعاقد مع لاعب العين كايو كايندو، موضحاً أن النصر لم يفكر في التفاوض مع اللاعب خاصة بعد التعاقد مع المهاجم تيغالي، قادماً من الوحدة.

وكان النصر قد نجح في التعاقد مع اللاعب تيغالي قادماً من الوحدة في صفقة انتقال حر، ويبحث حالياً عن لاعبين أجانب بديلين للاعبين الإسباني نيغريدو، والتشيلي بافيز، حيث قرر المدرب الإبقاء على اللاعبين البرتغالي توزي، والهولندي كواس.

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