7 صفقات حائرة بانتظار كلمة الفصل في سوق الانتقالات الصيفية

المصدر: أحمد طارق - دبي

بدأت أندية دوري الخليج العربي الاستعداد مبكراً لسوق الانتقالات الصيفية، إذ اتخذت العديد الخطوات الإيجابية من خلال حسم مصير بعض اللاعبين والمدربين، بينما برزت العديد من «الصفقات الحائرة» التي ستكون محط الأنظار في «ميركاتو الصيف».

وفي الوقت الذي حسم فيه نادي النصر أولى الصفقات، بإعلانه التعاقد مع نجم الوحدة سيباستيان تيغالي، فإن أسماء عدة مازالت متاحة في سوق الانتقالات الصيفية، ولم يتم حسم مصيرهم بعدم تجديد تعاقدهم مع أنديتهم.

ويتقدم القائمة ثلاثة لاعبين في شباب الأهلي (متصدر دوري الخليج العربي)، إذ تداولت وسائل التواصل الاجتماعي اسم المهاجم الدولي أحمد خليل، بشأن إمكانية رحيله مرة أخرى عن الفريق، بعدما انتقل بصورة غير متوقعة في 2017 إلى الجزيرة، ثم العين، قبل أن يعود إلى شباب الأهلي في 2018، إذ اقترن «الغزال الأسمر» بالانضمام إلى حامل لقب الدوري، الشارقة، بداية من الموسم المقبل.

وظهر خليل بمستوى رائع في الموسم الحالي مع شباب الأهلي، خصوصاً في النصف الثاني من الموسم، بمشاركته في 16 مباراة، ويتصدر لائحة هدافي فريقه خلال الدوري برصيد 13 هدفاً متساوياً مع زميله في المنتخب، لاعب الجزيرة علي مبخوت، وخلف هداف الدوري، لاعب العين، التوغولي لابا كودجو (18)، وسيباستيان تيغالي (15)، ولكن بات موقف «الغزال الأسمر» مع شباب الأهلي غامضاً.

ولا يختلف الوضع بالنسبة إلى لاعب شباب الأهلي، إسماعيل الحمادي الذي شارك في 12 مباراة، وارتبط اسمه بالانتقال إلى الوحدة بداية من الموسم المقبل، خصوصاً أن عقد اللاعب الدولي ينتهي في يونيو المقبل، وهو ما ينطبق على زميله في الفريق وليد حسين الذي تردد أنه في طريقه للانضمام إلى نادي العين. من جهته، وضع نادي الوحدة كلاً من حمدان الكمالي، ومحمد عبدالباسط، على قائمة الانتقالات، بعدما أثار كل منهما الجدل على «إنستغرام» بتأكيدهما أنهما في طريقهما للرحيل عن «العنابي»، بينما حسم الوحدة مبكراً موقفه من سيباستيان تيغالي بانتقاله إلى النصر. في المقابل، لم يغب العين عن الأنظار، إذ ارتبط اسمه بالتعاقد مع لاعبه السابق، البرازيلي كايو لوكاس، الذي يلعب معاراً من بنفيكا البرتغالي إلى الشارقة حتى نهاية الموسم المقبل، أما الصفقة الأبرز المحتملة، فهي اقتراب صانع ألعاب الجزيرة، وأفضل لاعب في دوري الخليج العربي في الموسم الماضي، خلفان مبارك من العين، خصوصاً بعدما تراجع مردوده مع الجزيرة، عقب انضمام عمر عبدالرحمن إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

لاعبون يلف الغموض مصيرهم مع فرقهم

- أحمد خليل.

- إسماعيل الحمادي.

- وليد حسين.

- حمدان الكمالي.

- محمد عبدالباسط.

- البرازيلي كايو لوكاس.

- خلفان مبارك.

رازوفيتش مطلوب في الوحدة.. و3 أندية تغازل أروابارينا

على صعيد المدربين، يعد المدرب الصربي فوك رازوفيتش، من أبرز الأسماء الحائرة في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما قدم نفسه بشكل رائع مع الظفرة في آخر موسمين، وقاد الفريق للتأهل إلى نهائي كأس رئيس الدولة مرتين متتاليتين، إذ ارتبط اسمه بتدريب الوحدة بداية من الموسم المقبل، بينما بات المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا قريباً من العودة مجدداً إلى دوري الخليج العربي، بعد تجربتين ناجحتين مع الوصل وشباب الأهلي، بينما اقترن اسمه بأندية الشارقة والوحدة والجزيرة.

وأخيراً عاد المدرب الكرواتي زوران ماميتش على الساحة، بعد تجربة رائعة مع العين، أحرز خلالها الثنائية التاريخية الأولى في تاريخ «الزعيم»، الدوري والكأس في 2018، إضافة إلى الإنجاز التاريخي الحصول على المركز الثاني في كأس العالم للأندية 2018 خلف ريال مدريد، إذ كشفت وسائل إعلام كرواتية أن زوران تلقى ثلاثة عروض من أندية شباب الأهلي والجزيرة والوحدة.

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