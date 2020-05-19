«دينامو زغرب»: زوران سيتجه إلى الإمارات بسبب غياب العدالة في كرواتيا

المصدر: أحمد طارق - دبي

أصدر نادي دينامو زغرب الكرواتي بياناً صحافياً أكد فيه أن المدير الرياضي للنادي، الكرواتي زوران ماميتش، في طريقه للسفر إلى الإمارات، وذلك بعد الأنباء التي أشارت إلى أن المدرب مدان بشكل غير قانوني، وصدور حكم مبدئي ضده بالسجن لمدة أربع سنوات و11 شهراً.

وأوضح دينامو زغرب أن زوران يخطط للعمل في الإمارات مرة أخرى، مبيناً أن النادي يشعر بالإحباط بسبب غياب العدالة في كرواتيا، والبطء في اتخاذ القرارات غير المسؤول من السلطات القضائية في الدولة.

من جهتها، أكدت صحيفة «ديبور» الكرواتية أن زوران ماميتش وشقيقه زدرافكو صدر ضدهما حكم بالسجن على خلفية إدانتهما باختلاس 17 مليون يورو تخص صفقات انتقال للاعبين، ومن أبرزها للاعب ريال مدريد ومنتخب كرواتيا لوكا مودريتش، موضحة أن الحكم الصادر ليس نهائياً، إذ هرب زدرافكو من كرواتيا، بينما يسعى زوران لإيقاف هذا الحكم القضائي.

وأضافت: «يتورط زوران مع شقيقه ومسؤول آخر بشأن تقديم وتلقي رشاوى والتهرب من الضرائب وغيرها من القضايا واتهامات بالتربح بما لا يقل عن 19 مليون يورو من صفقات انتقالات اللاعبين، والتهرب من دفع هذه المبالغ للضرائب».

يذكر أن وسائل إعلام كرواتية أكدت أن زوران ماميتش تلقى ثلاثة عروض من أندية شباب الأهلي والجزيرة والوحدة، بعدما سبق له خوض تجربة ناجحة مع العين، حقق خلالها ثنائية الدوري والكأس، والحصول على المركز الثاني في كأس العالم للأندية 2018.

- وسائل إعلام كرواتية أكدت أن زوران تلقى ثلاثة عروض من أندية شباب الأهلي والجزيرة والوحدة.

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