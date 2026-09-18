زلاتكو: متعطش لحصد الألقاب مع منتخب الإمارات.. «خليجي 27» من أولويات «الأبيض»

أكد مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم، الكرواتي زلاتكو داليتش، أن طموحه كبير في تجربته مع «الأبيض»، مشدداً على أن المشاركة في «خليجي 27» تمثل أولوية للمنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وقال زلاتكو في تصريحات صحافية: «أنا متعطش لتحقيق الألقاب والإنجازات مع الأبيض، وطموحي مثل طموح الجمهور الإماراتي الذي يتطلع إلى تحقيق البطولات».

وأبدى المدرب الكرواتي ارتياحه للانطباعات الأولى من تجمع المنتخب في أبوظبي، مشيراً إلى أن العمل يسير بصورة جيدة.

وأوضح أن «كأس الخليج تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب، رغم ارتباط التحضيرات بالهدف الأبعد المتمثل في كأس آسيا».