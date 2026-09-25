الصحافة الكرواتية تقرأ رباعية زلاتكو أمام اليمن من 6 زوايا

اهتمت وسائل الإعلام الكرواتية بالبداية القوية لزلاتكو داليتش مع المنتخب الوطني لكرة القدم، بعدما قاد «الأبيض» إلى الفوز على اليمن 4-0 في مستهل مشواره بكأس الخليج «خليجي 27».

ورغم اتفاقها على الإشادة بالنتيجة، تنوعت قراءاتها للظهور الأول للمدرب الذي قاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2018، بين ست زوايا تناولت مثالية البداية، وحجم الانتصار، والمردود الفني، وصدارة المجموعة، والجهاز المعاون، وما ينتظر الفريق في المرحلة المقبلة.

واختارت صحيفة «سبورت» زاوية الظهور الأول، وكتبت: «يا له من ظهور أول رائع للمدرب الكرواتي السابق»، معتبرة أن داليتش استهل مهمته مع الإمارات بصورة مثالية، قبل مواجهة البحرين في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وركزت «إتش آر تي» على قوة الانطلاقة، ووصفت بداية داليتش مع الإمارات بأنها فوز مقنع برباعية نظيفة، فيما سلط موقع «24 ستار» الضوء على حجم النتيجة، واصفاً الانتصار بالساحق في أول مباراة للمدرب الكرواتي مع «الأبيض».

وأما موقع «فلاش إنفو»، فتوقف عند المردود الفني، مشيراً إلى الجدية والجودة اللتين أظهرهما المنتخب في المباراة الافتتاحية، ومعتبراً أن هذه البداية قدمت لداليتش مؤشرات أولية إيجابية عن إمكانات المجموعة التي يتولى قيادتها.

وفي زاوية رابعة، اهتم «سبورت نت» بوضع المنتخب في البطولة، مشيراً إلى أن الإمارات عبرت الجولة الأولى من دون متاعب وتصدرت مجموعتها. وفي المقابل، أفرد «24 ستار» مساحة للجهاز الفني الجديد، مسلطاً الضوء على مجموعة من مساعدي داليتش السابقين الذين رافقوه في مهمته مع «الأبيض».

واختارت «سبورتسكي نوفوستي» زاوية المستقبل، مستندة إلى تصريحات داليتش عقب المباراة حين وصف الفوز بأنه «خطوة صغيرة في طريق طويل»، ومنحت العبارة التغطية بعداً يتجاوز الاحتفاء بالرباعية، إذ عكست تعامل المدرب الكرواتي مع الانتصار بوصفه بداية لمسار أطول مع المنتخب.