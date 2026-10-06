زلاتكو يختار تشكيلة هجومية لمواجهة السعودية في نهائي «خليجي 27»

اختار مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الكرواتي زلاتكو داليتش، خوض نهائي كأس الخليج «خليجي 27» أمام السعودية بأسلوب هجومي، بعدما دفع بالبرازيلي برونو أوليفيرا إلى التشكيلة الأساسية إلى جانب عثمان كامارا وبالا، في مؤشر واضح على رغبته في الضغط على المنتخب السعودي والبحث عن هدف مبكر في المباراة التي تجمع المنتخبين على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وأجرى زلاتكو تغييراً واحداً على التشكيلة التي بدأ بها مواجهة عمان في نصف النهائي، بإشراك برونو أوليفيرا بدلاً من لوان بيريرا، ليعزز القوة الهجومية لـ«الأبيض» في المباراة النهائية، مع الإبقاء على بقية العناصر التي أسهمت في وصول المنتخب إلى المشهد الختامي.

ويعتمد المدرب الكرواتي في الخط الأمامي على الثلاثي برونو أوليفيرا، وبالا، وعثمان كامارا، في محاولة لاستغلال السرعة والتحرك الهجومي خلف دفاع المنتخب السعودي، فيما يحتفظ نيكولاس خيمينيز بدوره في صناعة اللعب من وسط الملعب.

ويأمل زلاتكو أن يمنح هذا التوجه الهجومي المنتخب الإماراتي أفضلية مبكرة في النهائي، خصوصاً بعدما نجح «الأبيض» في تجاوز عمان بهدف نظيف في الدور نصف النهائي، ليحجز مقعده في المباراة الختامية.

وجاءت تشكيلة الإمارات على النحو التالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

الدفاع: ميلوني، علاء الدين زهير، لوكاس بيمينتا، روبن كانيدو.

الوسط: كوليبالي، عصام فائز، نيكولاس خيمينيز.

الهجوم: برونو أوليفيرا، بالا، عثمان كامارا.