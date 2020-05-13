طبيب ينصح عائلة لاعب إماراتي اصابها كورونا بمغادرة المستشفى.. "روشيتة العلاج سهلة"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تفاجأ الشارع الرياضي في الإمارات أمس بخروج لاعب فريق الإمارات محمد جمال، من المستشفى بعد إعلان إصابته بالفيروس بأربعة أيام فقط هو وزوجته وأبنه الصغير 13 شهراً، وبالرغم من إصابتهم بالفيروس إلا أن الطبيب سمح لهم بالخروج من المستشفى والبقاء في المنزل عقب تأكد إصابة ولديه الأثنين الآخرين بالفيروس وكانوا متواجدين في المنزل بمفردهم برفقة مربية المنزل التي لم تصب حتى الأن.

وكان محمد جمال لاعب الوصل وحتا السابق والإمارات الحالي قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا أثناء تأدية عمله ضمن صفوف خط الدفاع الأول في شرطة دبي، ليكون بذلك أول لاعب إماراتي يصاب بفيروس كورونا، وبعد أربعة أيام فقط خرج اللاعب من المستشفى وتوجه إلى البيت.

وقال محمد جمال، لـ “الإمارات اليوم”: “لازالت العائلة تعاني من تواجد الفيروس ولكن بدون أعراض ظهرت على الصغار فقط تواجد الفيروس وكانت المشكلة عندي بسبب قوة السعال في بداية المرض، وبمجرد أن اثبتت التحاليل إصابة الولدين المتواجدين في المنزل، توجهنا إلى المنزل وتركنا المستشفى من أجل البقاء مع الأولاد الصغار للإهتمام بهم إضافة إلى المتابعة مع الطبيب وإجراء مسح كل ثلاثة أيام لمعرفة طبيعة الحالة”.

وأضاف: “طلب مني الطبيب المعالج أن أقوم ببعض الإجراءات للأطفال الثلاثة تساعدهم على التخلص من الفيروس سريعاً وهي، أن يكون الأكل صحي ومتنوع مثل الخضراوت والفواكة، وركز على الحمضيات التي تكون غنية بفيتامين c وأهم شيء أن يكون الأكل طازج، مع تعرض الأطفال للشمس قليلاً لزيادة فاعلية جهاز المناعة ومقاومة المرض”.

وأكد لاعب الإمارات أن إجراءات الحظر لازالت متواجدة لحين الشفاء من الفيروس ولكن داخل المنزل، دون الإختلاط مع أحد، أي أغلاق تام وأشار إلى أنه حافظ على مربية الأطفال بالتواجد خارج المنزل كونها لم تصاب بالفيروس وبالتالي للحفاظ عليها تركها خارج المنزل.

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