«كوزمين» مطلوب لتدريب المنتخب وشباب الأهلي وبني ياس

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشفت وسائل إعلام رومانية عن تلقي المدرب الروماني كوزمين كونترا ثلاثة عروض إماراتية من بني ياس وشباب الأهلي والمنتخب الوطني لتدريب أحدها في الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة «سبورت» الرومانية إن «كوزمين كونترا رفض العودة للتدريب في رومانيا، بعدما تلقى أكثر من عرض، وبات قريباً من الانتقال للتدريب في دوري الخليج العربي».

وأوضحت أن «أعلى مقابل مادي تم عرضه على مدرب منتخب رومانيا السابق كان الحصول على ثلاثة ملايين يورو سنوياً».

وفي الوقت الذي أشارت فيه وسائل إعلام رومانية إلى أن كوزمين كونترا اقترب من تولي تدريب نادي كرايوفا الروماني، عقب استقالة كورنيليو بابورا من قيادة الفريق، قال المدرب لصحيفة «ديجي سبورت» إن «العودة إلى الدوري الروماني مستبعدة تماماً في الوقت الحالي، ولا أفكر في كرة القدم، لأن الأهم أن نتخطى المرحلة الصعبة التي نعيشها بسبب تفشي فيروس كورونا، وبالنسبة لي أستبعد العودة للتدريب في رومانيا في الوقت الحالي».

ويعيش كوزمين كونترا حالياً في إسبانيا، إذ يخضع للحجر الصحي هناك، وتحدث أمس إلى صحيفة «زياري» الرومانية، وقال: «نحن محبوسون في المنزل منذ 52 يوماً، ولكن الوضع حالياً أصبح أفضل بنسبة قليلة، بعدما تم تخفيف إجراءات العزل، وتم السماح لنا بالخروج لممارسة الرياضة، كما تم فتح المتاجر الصغيرة».

يذكر أن بني ياس قرر عدم تجديد عقد المدرب الألماني وينفريد شايفر، بينما يقود شباب الأهلي مدرب فريق تحت 21 سنة، الإسباني زاغروسا، الذي سيعود إلى فريق الشباب، بينما يسعى «فرسان دبي» للتعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق، بعدما تمت إقالة المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا في مارس الماضي.

في المقابل، يسعى اتحاد الكرة إلى حسم ملف التعاقد مع مدرب جديد، عقب الاستغناء عن خدمات المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، الشهر الماضي، إذ يأمل الاتحاد أن يتعاقد مع مدرب تكون لديه خبرات جيدة، ويكون قادراً على قيادة «الأبيض» في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

يذكر أن كوزمين كونترا يعد من أبرز المدربين في رومانيا، إلى جانب أولاريو كوزمين ولورينت ريجيكامب، إذ خاض المدرب البالغ من العمر 44 عاماً مهمته التدريبية الأولى عندما كان عمره 34 عاماً، بقيادته تيميسوارا في دوري الدرجة الثانية الروماني، كما شارك مع الفريق نفسه كلاعب في الفترة نفسها، قبل أن يعتزل اللعب.

وانتقل بعدها كونترا لتدريب فوينلابرادا في دوري الدرجة الثانية الإسباني، قبل أن يبدأ رحلة من التألق في رومانيا مع بترولول بلويشتي في الفترة من 2012 إلى 2014، إذ حقق مع الفريق لقب كأس رومانيا، بينما تولى تدريب كل من خيتافي وألكوركون في إسبانيا، وغوانغزو آر أند إف الصيني، قبل أن يعود لقيادة أبرز أندية رومانيا دينامو بوخارست، وحقق مع الفريق لقب كأس رومانيا، أما آخر محطاته فكانت قيادة منتخب رومانيا من 2017 إلى 2019، قبل أن يرحل عن الفريق في ديسمبر الماضي.

بني ياس لم يجدد عقد شايفر.. وشباب الأهلي سيعيد زاغروسا لفريق الشباب.

مدرب منتخب رومانيا السابق يخضع للحجر الصحي في إسبانيا.

كوزمين درَّب خيتافي وألكوركون وغوانغزو ودينامو بوخارست.

44

عاماً هي عمر الروماني كوزمين كونترا، وخاض أول تجربة تدريبية له بعمر الـ34 عاماً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news