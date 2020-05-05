فابيو ليما يعود إلى البرازيل

المصدر: أحمد طارق ■دبي

عاد لاعب الوصل، فابيو ليما، إلى البرازيل، أول من أمس، حسب ما نشر اللاعب على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، إذ نشر ليما مجموعة من الصور توضح استمتاعه بالأجواء في المزرعة الخاصة به.

واستفاد لاعب «الفهود» من إعادة فتح حركة الطيران إلى بعض الوجهات، ومنها البرازيل، خصوصاً مع اتجاه اتحاد الكرة ورابطة المحترفين إلى استكمال مباريات دوري الخليج العربي في أغسطس المقبل، إذ أكد مصدر في الوصل لـ«الإمارات اليوم» أن فابيو ليما متواصل مع الجهاز الفني عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وأن هداف الفريق في آخر خمس سنوات سيؤدي تدريبات عن بعد، وفقاً للبرنامج الذي وضعه مدرب اللياقة في النادي للاعبي الفريق الأول، والذي ينفذه اللاعبون في منازلهم.

يذكر أن ليما شارك في 19 مباراة في دوري الخليج العربي، بمعدل دقائق بلغ 1710 دقائق، وأحرز 12 هدفاً وصنع أربعة أهداف مع «الإمبراطور»، كما مرر 39 تمريرة حاسمة.

- ليما شارك في 19 مباراة بدوري الخليج العربي، بمعدل دقائق بلغ 1710 دقائق.

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