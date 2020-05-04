منتخب الجوجيتسو يبدأ تدريباته في معسكر مغلق بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بدأ منتخب الجوجيتسو أمس، معسكره المغلق الذي يقيمه في فندق نادي ضباط القوات المسلحة، بعد استلام نتائج الفحص الطبي الذي تم إجراؤه لجميع اللاعبين والفريق الفني المشرف على تدريب المنتخب، وقال بيان صحافي: «عاد لاعبو المنتخب لصالات التدريب بحماسةٍ عاليةٍ تحضيراً للاستحقاقات الرياضية المقبلة، ويركّز المعسكر التدريبي على ضمان حفاظ اللاعبين على لياقتهم البدنية بشكلٍ أساسي يمكّنهم من العودة لبساط المنافسات بأعلى درجات الجاهزية التي تمكّنهم من مواصلة الإنجاز والتميّز».

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