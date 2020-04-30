عميد لاعبي عجمان يتحدى الزمن: سأعتزل بعد الـ 42

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

أعلن حارس مرمى عجمان جابر جاسم (41 عاماً) عن رغبته في الاستمرار مع «البرتقالي» لموسم آخر، متخلياً عن فكرة الاعتزال في نهاية الموسم الحالي، مشيراً إلى أنه سيبقى في الملاعب إلى ما بعد سن الـ42.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أشعر أنني مازلت قادراً على العطاء لموسم آخر، وأنا تحت أمر إدارة النادي اذا قررت استمراري وتمديد عقدي».

وينتهي عقد جاسم، مع عجمان في نهاية مايو المقبل، مكملاً 10 سنوات قضاها داخل قلعة البرتقالي الذي انتقل إليه في صيف 2010، قادماً من خورفكان.

وأضاف: «لم أتحدث مع الإدارة بخصوص تمديد العقد، وهذا الأمر فرضته الظروف الراهنة التي تعيشها كرة القدم، بتوقف النشاط الرياضي بسبب جائحة (كورونا)، ووجود الجميع داخل الحجر المنزلي، لكن بمجرد انتهاء تلك الأزمة من المؤكد أنني سأجتمع مع الإدارة ونتخذ القرار الذي فيه مصلحة الفريق».

ولم يظهر الحارس المخضرم في مباريات البرتقالي، على مدار ثلاثة مواسم، إذ يرجع آخر ظهور له في مباراة الفجيرة موسم 2015-2016، والتي خسر عجمان نتيجتها بهدف دون رد.

وأوضح: «استمرارية اللاعب في الملاعب لا يتوقف على عمره، وإنما على عطائه واستمراريته في تأديته أدواره في التدريبات، لا أتحدث بمثالية، ولكني لم أتغيب عن تدريب واحد للفريق هذا الموسم وفي المواسم الماضية».

وتابع: «قرار مشاركتي في المباريات هي رؤية فنية للكادر الفني، وأعتقد أن الحارس الأساسي علي الحوسني يؤدي بشكل أكثر من ممتاز، كما أن النادي يضم مجموعة أخرى من الحراس، ووجودي وسط هذه المجموعة يضيف إلى خبراتهم الميدانية».

وأسهم جابر جاسم في أهم إنجاز للبرتقالي في عصر المحترفين، حينما قاد فريقه للفوز بلقب كأس الخليج العربي موسم 2013-2014، على حساب الجزيرة الذي تغلب عليه في النهائي 2-1.

وإذا ما أتم حارس عجمان، تجديد عقده مع النادي سيكون قد حطم الرقم المُسجل باسم حارس العين والوحدة وعجمان السابق، معتز عبدالله الذي اعتزل في عامه الـ41.

وحول أسباب تراجع نتائج عجمان هذا الموسم مقارنة بمواسمه الماضية، قال جابر جاسم: «عجمان تعرض هذا الموسم لمواقف صعبة، إذ ضم ثلاثة أجانب جدد، كانوا بحاجة لبعض الوقت للتأقلم، إضافة للإصابة المؤثرة التي تعرض لها المالي حامد دومبيا، بعد فترة بسيطة من انطلاق الموسم، قدم خلالها مستويات مميزة ساعدت الفريق على حصد سبع نقاط في أول ثلاث مباريات بالدوري».

وتابع: «كما تأثر الفريق ببعض قرارات الصافرة، ورغم كل ذلك فإن الفريق حافظ على مستوياته الجيدة في كل المباريات، ولكن الحظ كان يعاند الفريق على مستوى النتائج».

وعن رأيه في الجدل المثار حالياً حول عودة الموسم الكروي أو إلغائه، قال حارس عجمان: «إذا كانت عودة الدوري سيكون لها تأثير على صحة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وأيضاً الجماهير، من الأفضل أن تُلغى المسابقة ونكتفي بإقامة 19 جولة من الموسم الحالي، أما اذا كانت الأجواء الصحية في الملاعب مؤهلة لاستقبال المباريات، فلا مانع أن تُستكمل المسابقة في الوقت الذي يراه المسؤولون عن رابطة المحترفين مناسباً لذلك».

بطاقة حارس عجمان

الاسم الأول: جابر

اسم العائلة: جاسم

الجنسية: الإمارات

تاريخ الميلاد: 7 ديسمبر 1979

العمر: 41

مركز اللاعب: حارس مرمى

الحالة الاجتماعية: متزوج

الطول: 178 سم

الوزن: 75 كيلوغراماً

جابر جاسم: هناك حالة تجني واضحة على اللاعبين

عن ردود الفعل في الأوساط الرياضية التي تنتقد عدم وجود مبادرات مجتمعية من لاعبي دوري الخليج العربي بسبب جائحة «كورونا»، قال جابر جاسم: «هناك لغط سائد في الأوساط الرياضية حول تلك المسألة، وحالة التجني واضحة على اللاعبين، وهم في الأساس من نبت بهذه الأرض الطيبة المعروف عنها أعمال الخير التي تطول كل شعوب العالم، لكن للأمانة أيدي اللاعبين مغلولة، بحكم الظروف الإجبارية التي جعلتهم يقضون هذه الفترة في الحجر المنزلي».

وأكمل: «نحن لا نعرف كيف نتحرك، وهل سنصاب بفيروس كورونا، إذا خرجنا من منازلنا في تلك الظروف، كل ما نحتاجه أن يدلنا أحد على الأماكن التي بحاجة لمساعدات من اللاعبين أو أن تقود جهة رياضية هذه المبادرة، ووقتها سيعلم الجميع المعدن الحقيقي للاعبين الإماراتيين».

عجمان تعرّض هذا الموسم لمواقف صعبة، وتأثر ببعض قرارات الصافرة.

قرار مشاركتي في المباريات رؤية فنية للكادر الفني.. الحوسني يؤدي بشكل جيد.

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