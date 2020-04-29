البت نهائياً في أحداث مباراة بني ياس وكلباء غداً

المصدر: منصور السندي - دبي

حددت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة، برئاسة المستشار عادل الجنيبي، غداً لإعلان الحكم النهائي في الاستئناف الذي تقدم به نادي اتحاد كلباء ضد قرار لجنة الانضباط، القاضي برفض شكوى النادي لإعادة مباراة بني ياس في الجولة 19 من دوري الخليج العربي، بداعي احتساب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة لبني ياس، وطرد لاعب من كلباء. وسيعقد اجتماع لجنة الاستئناف بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، بحضور كل الأعضاء، علماً بأن اللجنة استمعت من قبل للدفوع القانونية لكلباء.

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