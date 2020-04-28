علي مبخوت لا يعرف خالد إسماعيل صاحب أول هدف إماراتي في مونديال 90

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أثار مهاجم فريق الجزيرة والمنتخب الوطني علي مبخوت والهداف التاريخي لمنتخب الإمارات الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما علق على تغريدة أحد المتابعين على موقع تويتر، تتعلق بتصريح صحافي للاعب النصر والمنتخب الوطني في كأس العالم عام 1990 وصاحب أول هدف مونديالي للإمارات في البطولة.

وكان خالد إسماعيل قد أكد في تصريح سابق لـ “الإمارات اليوم”، أن الثقافة المجتمعية غائبة عن لاعبي دوري الخليج وبخاصة النجوم، رغم ما يملكونه من قاعدة إعلامية وجماهيرية كبيرة تساعدهم على أن يكونوا في الصفوف الامامية في مثل هذه الأمور.

وقال إسماعيل في تصريحه: “يؤسفني القول إن غالبية اللاعبين لا يعرفون كيف يقفون أمام (الميكرفون)، أو الحديث للصحافة، وهذا أمر يتحمل مسؤوليته اللاعبون والأندية على السواء، لو كنت مسؤولاً في ناد حالياً لقررت تخفيض 50% من رواتب اللاعبين طالما أنهم لم يبادروا من تلقاء أنفسهم بخطوة مثل هذه، لاعبو كرة القدم ليس على (رأسهم ريشة) ليتم استثناؤهم من تخفيض رواتبهم، خاصة أنهم يتقاضون ملايين الدراهم سنوياً، وحالياً هم يجلسون في منازلهم دون تدريب أو خوض مباريات ورواتبهم تصل لحساباتهم دون أي عناء”.

وعلق أحد المغردين على هذا الحديث بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: “لا احنا فاضين من يومين ما عندنا شغلة غير خالد اسماعيل، أنا اليوم أول مرة أعرفه، شكله طلع لاعب عبالي إعلامي“، بعدها قام مهاجم المنتخب الوطني بإعادة التغريدة وكتابة رقم واحد “بلس”، وتعني بالإضافة إليه أنه لا يعرف نجم منتخبنا الوطني السابق.

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