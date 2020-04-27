علي الكعبي يعلق على حقيبة الغيث.. "قلبي اطمأن"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حرص المذيع الإماراتي المتميز علي الكعبي، على الظهور مجدداً للتعليق ولكن هذه المرة ليست على مباريات كرة القدم، وإنما على برنامج الخير قلبي إطمأن والذي يذاع للعام الثالث على التوالي ويحقق أعلى المشاهدات.

وقال علي الكعبي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: “بلامنازع هذا البرنامج يكتسح نسبة المشاهدة كلما حّل رمضان ، عمل الخير لايُجارى فكيف إذا كان فاعله مغطى الوجه وهدفه إنساني نبيل ؟

أحدهم كتب : ليت كل الناس تُخفي وجوهها وتحمل حقيبة غيث !”

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع البرنامج في بداية عرض البرنامج للموسم الثالث وتصدر إسم البرنامج “تريند” الإمارات على موقع التواصل الإجتماعي تويتر كأعلى الأسماء تداول خلال اليوم الثالث من عرض البرنامج.

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