لاعب النصر وشباب الأهلي السابق: إبراهيموفيتش شخصية لطيفة مع من يعاملونه بلطف

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

كشف لاعب فريق النصر وشباب الأهلي السابق، التشيلي الأصل، الفلسطيني الجنسية، لويس خيمينيز، عن علاقة الصداقة القوية التي كانت تربطه مع اللاعب السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، حينما كان يلعبان وقتها في فريق إنتر ميلان الإيطالي، في الفترة بين عامي 2007 و2009، قبل أن يخوض بعدها تجارب عدة، من بينها اللعب في صفوف فيورنتينا ولاتسيو وصولاً إلى شباب الأهلي، الذي حصل معه على العديد من الألقاب.

وقال خيمينيز في مقابلة نشرها موقع «ريد جول» التشيلي: «إن اللاعب السويدي إبراهيموفيتش شخصية لطيفة، ولكن فقط لمن يعاملونه

بالطلف نفسه»، وأضاف: «لقد قابلت زلاتان حينما كان أصغر سناً، لديه شخصية قوية إلى حد كبير، لقد كان لطيفياً للغاية مع كل الأشخاص الذين يتعاملون معه بطلف، لقد تعرفت إليه داخل الملعب وخارجه».

وأشار اللاعب الفلسطيني إلى أن «زلاتان بجانب شخصيته اللطيفة - وهي جانب غير معروف عنه - فإنه من نوعية اللاعبين الذين يحبون المزاح كثيراً»، وقال: «لقد كان شخصاً لا يمل الحديث معه، لقد كان ممتعاً للغاية، يمكنني القول إنه شخصية مرحة، بالنسبة لي لقد كانت تجربة رائعة».

وأكد لاعب النصر وشباب الأهلي سابقاً أن مدرب «النيرازوري»، جوزيه مورينهو، منحه فرصة ذهبية، وكان يعتمد عليه في تشكيلة كانت تضم كوكبة من النجوم، وقال: «شاركت مع الفريق في حقبة كان فيها الفريق يضم مجموعة من اللاعبين العالميين».

يذكر أن المحطة الأخيرة للاعب خيمينيز كانت مع فريق الاتحاد السعودي، لكن الإدارة أنهت التعاقد معه في منتصف شهر سبتمبر الماضي، وكان اللاعب تعرض للانتقادات بعد إعلان إدارة الاتحاد التعاقد معه في صيف عام 2019، بطلب من مدرب العميد السابق لويس سييرا، واستمرت تلك الانتقادات تطارده حتى انتهت العلاقة بين الطرفين.

المحطة الأخيرة لخيمينيز كانت مع الاتحاد السعودي، ورحل سبتمبر الماضي.

«لقد قابلت زلاتان حينما كان أصغر سناً، لديه شخصية قوية إلى حد كبير».