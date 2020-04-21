نادي حتا يخفض رواتب اللاعبين المواطنين والأجانب بنسبة 30 إلى 40%

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أكد المدير التنفيذي لنادي حتا المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، علي عبدالله البدواوي، أن تخفيض الأجور في النادي ينطبق على لاعبي الفريق الأول فقط من مواطنين وأجانب، بنسبة تراوح بين 30 و40%، أما بقية الموظفين في النادي ومدربو المراحل السنية فلن يتم خصم أي شيء منهم، والنادي ملتزم بتعاقده معهم، مشيراً إلى أن ذلك موقف إنساني ولا يجوز اقتطاع أي شيء، فكل فرد لديه التزامات وأسرة، وراتبه ضعيف، والنادي أسرة واحدة، وقال: «لا نستطيع الخصم من راتب مدرب أو موظف يتقاضى 5000 درهم».

وقال البدواوي لـ«الإمارات اليوم»: «قرار تخفيض رواتب للاعبي الفريق الأول فقط، وانتهينا من اتخاذ القرار مع اللاعبين المواطنين، وجارٍ التفاوض مع اللاعبين الأجانب، ولم نناقش أمر المدربين حتى الآن، التخفيض بالتأكيد سيتم بهذه النسبة خلال الفترة الحالية، وكان موقف لاعبي الفريق المواطنين أكثر من رائع، حيث بادر معظمهم بالاتصال بي شخصياً قبل اتخاذ القرار، وأكدوا رغبتهم في تخفيض الرواتب لمعرفتهم بالوضع الراهن، واللاعبون الأجانب في الطريق بإذن الله».

وأضاف: «مجلس دبي الرياضي لم يتأخر علينا في أي شيء، ويدعم كل قراراتنا في عدم المساس برواتب مدربي المراحل السنية والموظفين، كما أن هناك مصروفات لا نستطيع إيقافها حالياً مثل الصيانة والملابس، وكلها أمور تسير بالاتفاق وبتفاهم كبير من جانب المجلس، وتخفيض الأجور لن ينطبق على اللاعبين ممن يتقاضون 15 ألف درهم فما دون، لكن الحديث هنا فقط على الرواتب الكبيرة، وتماشياً مع قرارات اتحاد الكرة وأيضاً الاتحاد الدولي».

وتابع: «من أراد المغادرة أو الحصول على فرصة عمل أخرى من الموظفين ومدربي المراحل السنية هذا أمر آخر، أما الموجودون في النادي فنحن ملتزمون بهم، سواء المقيمون أو المواطنون، وفي كل الألعاب وليس كرة القدم فقط، وجميع الموجودين في النادي أسرة واحدة، ويعلمون الوضع العام، ومنهم من يتطوع، ونحن صراحة ممتنون جداً لموقف اللاعبين المواطنين في النادي على مبادرتهم في هذا الخصوص، من أجل تخفيض راتبهم للإسهام في هذا الوضع الإنساني».