المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

‫فازت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة بسبع ميداليات ملونة، في بطولة فلسطين الدولية للكاراتيه عن بُعد، التي اختتمت أول من أمس.

ونالت اللاعبة بتول أحمد المركز الأول بفئة تحت 10 سنوات في الكاتا، وحصلت رناد علام على المركز الثاني بفئة 10 إلى 11 سنة كاتا، وسهيلة عبدالحليم على المركز الثالث مكرراً في فئة 10-11 سنة كاتا، وجود محمود على المركز الخامس فئة 10-11 سنة في الكاتا، وانتزعت جمانة محمد المركز الأول في فئة 12-13 سنة في الكاتا، وحققت نادين أحمد المركز الثالث، وهدى أحمد المركز الثالث مكرراً في الكاتا فئة 12-13 سنة.

‫‫ويضم فريق الكاراتيه في نادي الشارقة لرياضة المرأة 15 لاعبة في الفريق الأول، و18 لاعبة في فريق الناشئة، و19 لاعبة من فريق البراعم.‬‬‬‬‬‬