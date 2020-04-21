توزي: شاهدت هدف نيغريدو في نهائي الكأس قبل إحرازه

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشف لاعب النصر، البرتغالي أنطونيو جوزيه كارفالهو (توزي)، عن أنه من ضمن الأسباب التي جعلته يشعر بالسعادة بالانضمام إلى «العميد»، هو اللعب مع المهاجم الإسباني ألفارو نيغريدو في الفريق نفسه، مشيراً إلى أنه لن ينسى الهدف الذي أحرزه نيغريدو بمرمى شباب الأهلي في نهائي كأس الخليج العربي، بسبب أن اللاعب الإسباني قام بعرض مقطع فيديو عليه لسيناريو الهدف قبل الذهاب إلى ملعب المباراة.

وقال «توزي» لصحيفة «أوغوغو» البرتغالية: «لا يمكن أن أنسى الهدف الذي أحرزه نيغريدو في نهائي كأس الخليج العربي، إذ إننا أثناء وجودنا في حافلة الفريق وتوجهنا إلى ملعب المباراة، قام اللاعب الإسباني بعرض مقطع فيديو لأحد الأهداف في (الليغا)، تم إحرازه بعد ركلة البداية مباشرة، ووجه لي سؤالاً عن رأيي في تكرار ذلك أثناء مواجهة شباب الأهلي، وقال لي: لنفعل ذلك دون أن يعرف أحد من زملائنا، وبالفعل ركلة البداية كانت مع النصر، ولعبت الكرة مباشرة إلى الأمام، وأحرز نيغريدو الهدف الأول بعد مرور ثلاث ثوانٍ فقط، وسط ذهول جميع من في الملعب، بينما أحرزت الهدف الثاني الذي حسم المباراة واللقب لمصلحة النصر».

أما بالنسبة إلى استمراره في الموسم المقبل مع النصر، فقال: «أشعر بسعادة كبيرة مع الفريق، وعقدي ممتد حتى 2021، ولا أفكر في أي شيء آخر سوى الاستمرار مع النصر».