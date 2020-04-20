منتخبات السباحة تواصل تدريباتها عن بُعد

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصلت منتخبات السباحة تدريباتها اليومية عن بُعد، تحت قيادة الجهاز الفني للمنتخب المكون من علي دياب وأحمد الغيطاني، وبإشراف من رئيس لجنة المنتخبات نائب رئيس الاتحاد، جمعة البلوشي، ويسعى الاتحاد من خلال هذه التدريبات إلى مساعدة الأندية في الحفاظ على تدريبات السباحين بمجموعة من تدريبات اللياقة، خلال الحظر المنزلي المفروض عليهم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان فيروس «كورونا» قد تسبب في وقف كل أنشطة السباحة المحلية، إضافة إلى تأجيل بطولة دبي الدولية للسباحة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو، التي بدورها تم تأجيلها أيضاً، كما تم تأجيل دورة الألعاب الخليجية التي كان من المقرر إقامتها في أول أبريل، وقد تم تحديد موعد بديل لها في شهر ديسمبر المقبل.

وقال جمعة البلوشي لـ«الإمارات اليوم»: «مع بداية أزمة (كورونا) حرص اتحاد السباحة على توفير الأجهزة والمعدات للاعبي المنتخب من أجل استخدامها في التدريبات اليومية، وبالفعل بدأ السباحون في الالتزام بالتدريبات اليومية تحت قيادة الجهاز الفني للمنتخب، وأظهر السباحون التزاماً كبيراً بالتدريبات»، مشيراً إلى أن الهدف هو الحفاظ على لياقة السباحين قدر المستطاع.

وانتظم في التدريبات نجما منتخب السباحة، مبارك آل بشر ومحمد الغافري، إضافة إلى تدريب منتخبات الناشئين أيضاً، كما يحرص الجهاز الفني على التواصل مع الأندية من خلال المدربين للاطلاع على احدث أنواع التدريبات.