مجلس الشارقة الرياضي ينظم «جري رمضان الافتراضي»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشف مجلس الشارقة الرياضي عن تنظيم فعالية «جري رمضان الافتراضي»، خلال شهر رمضان الكريم، بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية، وبرعاية قرية الشعب، لممارسة رياضة الجري، وحث مختلف فئات المجتمع على الالتزام بالرياضة للحفاظ على الصحة العامة. وأعلن المجلس، في بيان صحافي، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الفعالية الافتراضية، من 15 الجاري إلى 20 مايو المقبل، على أن تكون شروط المشاركة من خلال ممارسة النشاط في شهر رمضان خلال الفترة من 24 أبريل إلى 22 مايو.

وحددت طريقة المشاركة من خلال التسجيل عبر الرابط http:/‏‏‏/‏‏‏www.eevents.ae/‏‏‏ramadan، وممارسة رياضة الجري في المنزل خلال الفترة الزمنية المحددة، وتوثيق المشاركة عبر أحد برامج التتبع، التي يختارها المشارك من الفعالية، وهى «ساعة أبل، أندرويد، جارمن، تطبيق سترافا، نايك» أو غيرها من البرامج المتوفرة التي يختارها المشارك، والتقاط صورة ورفعها مع البيانات الشخصية عبر الرابط الذي سيتم إرساله قبل 22 مايو المقبل.