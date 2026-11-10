دار «روايات» تتذكر أحمد راشد ثاني

تشارك دار «روايات»، التابعة لمجموعة «كلمات»، في الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، ببرنامج ثقافي يضم سبع فعاليات، تجمع خلاله نخبة من الكتّاب والشعراء والمترجمين في لقاءات تفتح النقاش حول التجارب الأدبية وتحولات الكتابة، وتتيح للجمهور الاطلاع على الأعمال الجديدة والتعرف إلى الرؤى الإبداعية والفكرية لأصحابها.

وتعكس المشاركة تنوع اهتمامات الدار بين الشعر والرواية والمقالة الأدبية والمعرفة المترجمة من خلال تقديم إصدارات جديدة، وإعادة تسليط الضوء على تجارب شعرية وأدبية.

واستهلت الدار برنامجها بتوقيع الشاعرة، أمل السهلاوي، ديوانيها «مراراً بعدها أنجبت نفسي» و«خرائط الشعور» في جناح «روايات».

كما نظمت أمسية شعرية بمناسبة إطلاق ديوان الأعمال الشعرية للشاعر أحمد راشد ثاني، بمشاركة الشاعرين خالد البدور وميرة القاسم في جناح جمعية الناشرين الإماراتيين.

وبينما تستضيف الدار، غداً، حفل توقيع ديوان «أحب أن أتحدث عن الحياة معك»، للشاعرة سناء المرزوقي، في جناح «روايات»، ستعود أمل السهلاوي للمشاركة في أمسية شعرية بعد غد.