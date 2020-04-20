ألمونيا: جئت إلى الإمارات على سبيل التجربة.. ولن أغادرها لجمالها

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب حراس مرمى نادي الجزيرة، الإسباني مانويل ألمونيا، أنه لا يستطيع أن يصف حجم سعادته بالعمل في الإمارات، مشيراً إلى أنه جاء إليها على سبيل التجربة لمدة ستة أشهر مدرباً لحراس الجزيرة، قبل أن يجد نفسه مستمتعاً تماماً، ولن يتمكن من مغادرتها، لجمالها والأجواء الرائعة التي وجدها بها.

وقال ألمونيا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، إنه «عقب اعتزاله كرة القدم في 2014، بخوضه آخر تجاربه مع واتفورد الإنجليزي، لم يخطر بباله أن سيعمل في الإمارات»، موضحاً: «بعد مرور 18 شهراً من اعتزالي الكرة، تلقيت مكالمة من السكرتير الفني في ذلك الوقت في نادي واتفورد، جيانلوكا ناني، وتحدث مع عن إمكانية انتقالي للعمل في الإمارات، بينما كانت إجابتي له بعدم وجود رغبة لدي في العودة إلى كرة القدم».

وأضاف: «واصل ناني محاولات إقناعي بقبول عرض نادي الجزيرة، وبعد يومين من المحاولات، طلب مني أن أذهب إلى الإمارات لمدة ستة أشهر على سبيل التجربة، للعمل مدرباً لحراس المرمى في النادي، وإذا لم يعجبني الأمر أعود بعد ذلك إلى إسبانيا».

وأكمل حارس مرمى أرسنال السابق: «الإمارات دولة رائعة جداً، وجعلتني أقرر الاستمرار مع الجزيرة، بعدما استمتعت كثيراً بالعيش هنا». وتابع: «أعيش في أبوظبي منذ أربع سنوات، وأنا مستمتع جداً، وأبرز ما أعجبني هو الشعور بالأمان الكبير في الدولة بشكل عام، ما أسهم في أن تستمتع أيضاً أسرتي بالمعيشة هنا». أما بالنسبة إلى تجربته في دوري الخليج العربي مع نادي الجزيرة، قال: «كرة الإمارات شهدت ازدهاراً كبيراً، مشيراً إلى التأثير الإيجابي الذي تركه التعاقد مع الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا وتدريبه الوصل في موسم 2010-2011.

«أعيش في أبوظبي منذ أربع سنوات، ومستمتع جداً للشعور بالأمان».