صحيفة روسية تختار العيناوي جوجاك ضمن أفضل اللاعبين في أوروبا الوسطى

المصدر: معاذ كمبال - العين

اختارت صحيفة «سبورت بوكس» الروسية لاعب فريق العين، الدولي المجري بازلاس جوجاك، في قائمة فريق الأحلام لأفضل اللاعبين في منطقة وسط أوروبا، الذين مروا على الدوري الروسي لكرة القدم، وذلك على الرغم من أنه لم يفز بأي لقب مع فريق دينامو موسكو، الذي لعب له لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم.

وذكرت الصحيفة أن النادي الروسي تعاقد مع اللاعب المجري جوجاك، لتعويض انتقال لاعبه المميز أندريه أرشافين لصفوف أرسنال الإنجليزي قادماً من إيندهوفن الهولندي، الذي لعب له لمدة أربعة مواسم، ورغم أنه لم يفز مع الفريق بأي لقب، فإنه خاض 120 مباراة سجل خلالها 13 هدفاً وصنع 30، وظهر بشكل قوي مع الفريق في المشاركات الأوروبية، قبل ان ينتقل بعدها لفريق أنجي ماخاتشكالا.

يذكر أن اللاعب انضم لصفوف فريق العين، في شهر يناير الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد إنهاء نادي اتحاد كلباء لخدماته، وكان جوجاك قد بدأ مشواره في دوري الخليج العربي مع فريق نادي الوحدة عام 2015 واستمر معه حتى 2018، وانضم في العام ذاته إلى كلباء، وبعدها التحق بصفوف «الزعيم».

جوجاك انضم للعين، يناير الماضي، في صفقة انتقال حر.