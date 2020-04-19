خاص: دوري الإمارات للمحترفين يستكمل في سبتمبر المقبل.. لا نية لإلغائه بتاتاً

المصدر: سيد مصطفى- دبي



علمت "الإمارات اليوم"، أن الاتجاه بات قويا لدى رابطة دوري المحترفين، لاستكمال مباريات دوري الخليج العربي بكرة القدم "دوري المحترفين"، وأن الموعد المحدد لذلك هو شهر سبتمبر المقبل.

وأكدت المصدر، أن مسألة إلغاء الدوري غير واردة بتاتا إلا في حالة واحدة فقط اذا استمرت توابع فيروس كورونا حتى هذا الموعد المقترح في شهر سبتمبر، وبخلاف ذلك فلن يتم المساس بالبطولة أو إلغائها على الإطلاق.

ويأتي التشديد من قبل الرابطة بشأن استكمال الدوري، للحفاظ على صورة دوري الخليج العربي أمام العالم، خاصة أن المسؤولين عن الدوريات في أوروبا وحتى في أسيا والدول العربية ما زالوا متمسكين بإقامة دورياتهم في الفترة المقبلة، دون وجود أي رغبة في إنهاء النشاط، وهو الموقف ذاته الذي لا يريد المسؤولين في الرابطة الحياد عنه.

وتم وضع تصور بشأن إقامة الجولات السبع المتبقية من البطولة خلال سبتمبر المقبل، أي عقب انتهاء مرحلة المجموعات من دوري أبطال أسيا التي تحدد أقامت الجولات الأربع المتبقية منها في شهر أغسطس بالنظام المجمع.

وكانت أندية عده قد طلبت عدم استكمال المسابقة نظراً للظروف الراهنة بسبب فيروس كورونا، والتداعيات المالية التي تتكبدها في حالة امتداد بطولة الدوري لما بعد شهر مايو وهو الموعد الذي كان محددا سلفا لإنتهاء الموسم الكروي.

ووضعت رابطة المحترفين أكثر من سيناريو في وقت سابق من هذا الشهر بخصوص عودة الدوري في شهر مايو، إذ ما سمحت السلطات الصحية بعودة أنشطة الحياة بصورة معتادة كما كانت عليها قبل ظهور وباء كورونا، وسيناريو أخر باستئناف الدوري في أغسطس، ولكن نظراً لتعارض هذا الموعد مع دوري أبطال أسيا، فقد تقرر تحديد الموعد الجديد في سبتمبر على أن ينتهي الدوري قبل استحقاقات المنتخب الوطني في تصفيات القارة الصفراء المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢.

وأشارت بعض المصادر أن رابطة المحترفين وضعت التصور الذي انتهت منه أمام اتحاد الكرة تمهيداً لوضع البرمجة الخاصة بتحضيرات المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.