عبدالله رمضان وطلال فهد يُمثلان الإمارات في بطولة "فيفا" الإلكترونية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم ترشيح نجم المنتخب الوطني ونادي الجزيرة عبدالله رمضان، ومعه طلال فهد عبدالرحمن، للمشاركة في بطولة كرة القدم الإلكترونية "FIFA 20" التي يُنظمها ويُشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في الفترة من 21 إلى 25 أبريل الجاري، بمشاركة واسعة من مختلف الاتحادات الوطنية الأعضاء.

تأتي البطولة ضمن مبادرة الاتحاد الدولي لكرة القدم لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم تخصيص مبلغ جائزة البطولة لإحدى المؤسسات الخيرية.

من جانبه، قال محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم: «نحرص دائماً على المشاركة والتفاعل مع المبادرات الخيرية، التي تقترحها الاتحادات الدولية والقارية الرياضية لمواجهة فيروس كورونا، والتعاون معها في هذا الشأن، خصوصاً للتأثير الكبير والمباشر للرياضة، وكرة القدم تحديداً، في كل أفراد المجتمع بمختلف دول العالم».

وأشاد الأمين العام بالخطوات والإجراءات، التي يقوم بها الاتحاد الدولي لكرة القدم، للمحافظة على الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين وكذلك الجماهير، وتواصله المستمر مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، لإطلاعها على آخر المستجدات والإرشادات الخاصة بالشأن الكروي.