البت في استئناف اتحاد كلباء بشأن أحداث مباراة بني ياس 30 الجاري

المصدر: منصور السندي - دبي

قرّرت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها الأخير برئاسة المستشار عادل الجنيبي، حجز الاستئناف الذي تقدم به نادي اتحاد كلباء، تمهيداً لإعلان الحكم في القضية، خلال الجلسة المقبلة المقررة 30 الجاري.

وكان كلباء قد استأنف ضد قرار لجنة الانضباط، برفض الشكوى التي تقدّم بها للمطالبة بإعادة مباراته أمام بني ياس، ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي، التي انتهت بفوز بني ياس 2-1.

وأقيمت الجلسة التي عقدتها لجنة الاستئناف بنظام التقاضي عن بُعد، بحضور جميع أعضاء اللجنة، بالإضافة للمدير التنفيذي لنادي اتحاد كلباء خالد النقبي، والمستشار القانوني للنادي المحامي سعود بالحاج.