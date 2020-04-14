الصراع يبقى مفتوحاً بين جيلَيْ «مونديال 90» والنجوم الحاليين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغ الثلاثي: عدنان الطلياني، خليل غانم، وإسماعيل مطر، المرحلة النهائية والحاسمة في استفتاء أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم الإماراتية، الذي أطلقته صحيفة «الإمارات اليوم» بهدف التفاعل مع الجمهور في منازلهم، خلال جهود الدولة القائمة حالياً لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعزيزاً لمبدأ «خلك_في_البيت»، فضلاً عن إتاحة الفرصة لاستعادة أسماء لاعبي كرة القدم الزمن الجميل إلى الواجهة.

وبهذه النتائج، يبقى الصراع مفتوحاً بين جيل مونديال 90، ويمثله الطلياني وغانم، والجيل الحالي ويمثله إسماعيل مطر.

وخاض غانم ومطر والطلياني صراعاً قوياً في الدور نصف النهائي، الذي ضم أيضاً نجم فريق الوصل والمنتخب الوطني السابق زهير بخيت، لكن اللاعبين الثلاثة حققوا نتائج متقاربة جداً، وبفوارق بسيطة، ليتم تأهيلهم مرة أخرى للنهائي الحاسم لإعطاء الفرصة مجدداً للجمهور لاختيار وتحديد نجمهم المفضل. وفي المرحلة النهائية، سيتم اعتماد حسابي «الإمارات اليوم» على «تويتر» و«إنستغرام» فقط للتصويت، حيث سيتم تحديد الفائز الحاصل على أعلى عدد من أصوات الجمهور من مجموع الأصوات على الحسابين معاً، وانطلق التصويت أمس الساعة 10 مساء ولمدة 48 ساعة، تنتهي الساعة العاشرة مساء غدٍ الأربعاء. وكان التصويت قد بدأ برصد 50 لاعباً من النجوم الحاليين ومن ذاكرة الكرة الإماراتية، وشارك في التصويت عدد كبير من الرياضيين واللاعبين القدامى والمسؤولين الرياضيين.

وكانت المفاجأة في الدور نصف النهائي، الذي شهد خروج نجمي الجزيرة والمنتخب الوطني الحاليين: عمر عبدالرحمن أفضل لاعب في آسيا، وعلي مبخوت هداف آسيا.

سالم ربيع: الاستفتاء أعادنا إلى أجواء الكرة وخفف علينا أزمة «كورونا»

أكد لاعب النصر السابق والمحلل الرياضي، سالم ربيع، أن الاستفتاء أسهم كثيراً في تخفيف معاناة الأوقات الصعبة، التي يعيشها الجميع الآن بسبب تفشي فيروس كورونا، وإيقاف النشاط الرياضي بشكل عام في العالم أجمع، حيث شعر الجمهور بأنه لاتزال هناك كرة قدم من خلال التصويت واختلاف الآراء، ومتابعة كبيرة لمواقع التواصل الاجتماعي، وتناول التصويت كل اللاعبين، بناء على رغبة الجمهور.

وقال سالم ربيع، لـ«الإمارات اليوم»: «بالتأكيد كنا نتمنى أن يكون التصويت معتمداً، ووفق أسس علمية أكثر دقة، بالاعتماد على آراء المدربين والنقاد والجمهور، لكن الاختيار الآن بناء على عاطفة الجمهور فقط، وهناك من لم يشاهد النجوم السابقين في الملعب، وبناء على هذا التصويت بدأ الجمهور البحث عن أهداف ومشاركات النجوم السابقين والعودة إلى نجوم الزمن الجميل، وهي الإيجابيات التي فعلها التصويت بشكل غير مباشر، وكان سبباً، أيضاً، في تسلية الجمهور، خلال الوجود في المنزل».

وأضاف: «بالفعل شعرنا بأن الرياضة مستمرة، وبين أندية متعددة من خورفكان إلى دبي وأبوظبي والعين والشارقة تفاعل الجمهور بشكل عاطفي، كأنه يشجع فريقه، وهو أمر غير مباشر قام به الاستفتاء الذي أتمنى أن يعاد مرة أخرى».

وعن رأيه في المرشحين للدور نصف النهائي، أكد سالم ربيع أنه كان يتمنى أن يصعد علي مبخوت إلى هذه المرحلة المهمة، لما له من قيمة كبيرة حالياً في كرة القدم الإماراتية، وأصبح الهداف التاريخي للإمارات مع المنتخب، وأيضاً نادي الجزيرة، ولايزال أمامه وقت، وقد يصل إلى رقم فهد خميس الهداف التاريخي للإمارات، موضحاً أن الفترة التي يعيشها المنتخب الوطني الأخيرة والنتائج السلبية قد أثرت في اختيار مبخوت، مقارنة بلاعبين صعدوا بالفعل بمنتخب الإمارات إلى كأس العالم عام 1990، للمرة الوحيدة في تاريخ الإمارات، وهو ما رجح كفة النجوم السابقين.