«إعمار دبي بريميير بادل» تكشف عن «ملعب البادل الأكثر تميزاً في العالم»

كشفت بطولة «إعمار دبي بريميير بادل P1» عن «ملعب البادل الأكثر تميزاً في العالم»، استعداداً لاستقبال اللاعبين والجماهير مع انطلاق منافسات البطولة التي تُقام، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في مجمع حمدان الرياضي، خلال الفترة من الثامن إلى 15 نوفمبر المقبل، برعاية سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

ويمثّل الكشف عن هذا الملعب، المقررة إقامته في حديقة أوبرا دبي قبالة برج خليفة، محطة بارزة في مسيرة رياضة البادل في الدولة، وتستهل البطولة فعالياتها بعرض مبهر يمنح اللاعبين والضيوف والجماهير انطلاقة حافلة بالحماسة والإثارة، ويجسّد رؤية دبي وحرصها على مواصلة تجاوز الحدود المألوفة في عالم الرياضة.

وتعود البطولة في نسختها لعام 2026 لتجمع نخبة من أبرز لاعبي البادل العالميين، رجالاً وسيدات، في أسبوع يجمع بين المنافسات الرياضية والضيافة الراقية والفعاليات الترفيهية والتجارب المخصصة للجماهير.

وأكد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، أن تنظيم بطولة «إعمار دبي بريميير بادل P1»، بالتعاون مع المجلس، وبرعاية سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، يعكس المكانة المرموقة التي رسختها دبي وجهةً عالميةً رائدةً لاستضافة كبرى البطولات الرياضية الدولية.

وقال: «إن إقامة منافسات البطولة في مجمع حمدان الرياضي، إلى جانب المبادرات النوعية المصاحبة لها في أبرز المعالم السياحية والحضارية بالإمارة، يجسّد التكامل بين البنية التحتية الرياضية المتطورة والمقومات العالمية التي تتمتع بها دبي، بما يسهم في استقطاب نخبة نجوم الرياضة العالمية، وتقديم تجارب استثنائية للجماهير، وتعزيز نمو رياضة البادل وانتشارها في المجتمع».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «غالوب غلوبال» ومدير بطولة «إعمار دبي بريميير بادل P1» إيفان موديا: «تواصل دبي إرساء معايير جديدة في مجالي الرياضة والترفيه، ويعكس إطلاق مبادرات متميزة، مثل إنشاء (ملعب البادل الأكثر تميزاً في العالم)، طموح الإمارة المتواصل إلى تجاوز الحدود المألوفة، وبدعم من إعمار، نخطو خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً لرياضة البادل، وتقريب هذه الرياضة من شريحة أوسع من الجمهور، من خلال تقديم تجارب تلهم اللاعبين والجماهير على حد سواء». وعلى مدار ثمانية أيام، يحتضن مجمع حمدان الرياضي منافسات المحترفين الذين يتنافسون على حصد نقاط التصنيف والجوائز المالية، فيما يستمتع الجمهور بمجموعة من التجارب المميزة المصاحبة للبطولة. ويشارك في المنافسات عدد من أبرز نجوم البادل في العالم، من بينهم أغوستين تابيا، وفيدي تشينغوتو، وألي غالان، وديلفي بريا، وبيا غونزاليس.

ومع اقتراب موعد انطلاق البطولة، يُنتظر الإعلان قريباً عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالملعب الجديد، بما في ذلك تصميمه وترتيبات افتتاحه والأنشطة المصاحبة لانطلاقه، ليمثّل بداية فصل جديد في مسيرة رياضة البادل بدبي، ويضيف بُعداً جديداً إلى المشهد الرياضي والترفيهي في الإمارة.